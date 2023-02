“Estou contente com os primeiros testes na Malásia, há condições para um bom arranque” – OA Sport

A contagem regressiva continua até o fim Campeonato Mundial de MotoGP 2023, que começa no fim de semana de 24 a 26 de março em Portimão com o Grande Prêmio de Portugal. O homem a vencer na linha de partida será inevitavelmente o campeão Frances Bagnaia, De volta de um teste muito convincente de três dias em Sepang com a nova roda Desmosedici GP23.

Os piemonteses da Ducati, podendo contar com um carro de alta performance, já vão vencer por ocasião da primeira corrida no Algarve e vão tentar repetir o título mundial conquistado em 2022. Face ao último campeonato, No entanto, Pecco terá que lidar com um desconfortável potencial novo companheiro de equipe como Enea Bastianini.

“Estamos carregados. Será uma temporada, pela primeira vez começo como campeão do mundo e tudo será diferente. Estou contente com os primeiros testes, agora vamos a Portimão para terminar o trabalho mas tem todas as condições para um bom arranquePalavras de Bagnaia em mensagem de vídeo enviada à Sky Sport por ocasião da abertura da Copa do Mundo.

A próxima data da agenda está marcada para 10 e 11 de março, marcando os últimos testes oficiais de pré-temporada em Portugal, na mesma pista que receberá o primeiro Grande Prêmio do ano duas semanas depois.

Crédito: Imprensa MotoGP.com

