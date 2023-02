Sky Motori, temporada no início: datas da F1 e MotoGP

céu Anunciando a nova temporada de carrosTemporada das temporadas“Conforme definido hoje durante o show. A Casa dei Motori será tão cada vez mais social e conectadoMais de 320 corridas, 43 fins de semana, mais de 1.600 horas de programação ao vivo, das quais 400 são estudos e reportagens. Tudo na Sky mas também ao vivo Ativo agorae móvel no Sky Go e, em parte, grátis na TV8. As nomeações serão importantes em primeiro lugar Fórmula 1 e motocicletasmas também haverá emoção com Superbike, Fórmula E, Campeonato Mundial de Rally, NTT Indycar Series, Fanacet GT World Challenge Europe e World Endurance Championship.

notícias

F1 na Sky Sports F1 (207, agora) Existem vários novos recursos este ano, incluindo um Coluna social na manhã da corrida com Federica Masolin e Davide ValsecchiUm Uma linha aberta com alguns gerentes de equipe Quem falará diretamente do pit lane e da entrada Evan Capelli Como anfitrião e analista especialista em corridas. Eles serão 5 encontros gratuitos e ao vivo na TV8: Imola, Espanha, Hungria, Monza e México. Outros serão enviados posteriormente. Um total de 23 clínicos gerais são necessários para decidir sobre o sucessor de Max Verstappen, incluindo a esperada vovó de Las Vegas. Haverá então seis corridas de Sprint, em comparação com o ano passado. A não perder como sempre Anatomia de uma corrida de F1 conduzida por Fabio TavelliCada corrida será narrada por Carlo Vanzini com Marc Geni e Roberto Chinchero. Federica Masolin será a pioneira pré e pós-corrida com Davide Valsecchi, e depois disso haverá intrusões de Nico Rosberg, insights técnicos de Matteo Bobbi na sala Sky Sport Tech, entrevistas de Mara Sangiorgio e comentários de Ivan Capelli. O Campeonato Mundial de F1 é exclusivo da Sky até 2027.

MOTOGP no Sky Sport MotoGP (208, por enquanto) Será a trilha sonora Parece bom para você Por Jovanotti, a pole também vai começar com o GP de Portugal eu saio as quatro Com Fábio Quartararo que Ele vai falar de si mesmo e da corrida que vai enfrentar. Corridas de sprint – uma novidade no MotoGP – as seis primeiras corridas da temporada serão assistidas ao vivo e também sem criptografia na TV8. Primeira corrida: 26 de março em Portimão, Portugal. Espanha, Itália, Holanda, Grã-Bretanha, San Marino e Índia serão transmitidos ao vivo pela TV8. Outros estarão disponíveis em uma base diferida. Christiana Bonamano vai conduzir MotoGP RaceAnatomyOutras datas serão Talent Time, Grid e Red Zone, bem como Social Media Rider, Wheels, MotoGP Passion, Top Riders, GP Stories e Paddock Pass. O som será sempre um som guido meda, ladeado por Mauro Sanchini. Moto2 e Moto3 serão confiadas a Rosario Triolo e Mattia Pasini (e em alguns casos Federico Aliverti). O Paddock Live Show será apresentado por Vera Spadini e Sandro Donato Grosso e as entrevistas serão conduzidas por Antonio Boselli.

Eurosport, Sky Sport 24 e Digital

sobre Eurosport Será possível acompanhar as 24 Horas de Le Mans: data de 10 e 11 de junho com comentários de Nicolas Villani. No geral, o WEC pode ser seguido na íntegra a partir de 17 de março com 1.000 milhas de Sebring USA. Também serão transmitidos o FIA World Touring Cap WTCR, PURE ETCR, MXGP, MX2 Motocross World, British Superbike e Speedway.

Será possível acompanhar as 24 Horas de Le Mans: data de 10 e 11 de junho com comentários de Nicolas Villani. No geral, o WEC pode ser seguido na íntegra a partir de 17 de março com 1.000 milhas de Sebring USA. Também serão transmitidos o FIA World Touring Cap WTCR, PURE ETCR, MXGP, MX2 Motocross World, British Superbike e Speedway. endereços em Sky Sports 24 Nos motores será Reparto Corse (segunda a quarta-feira nas semanas de GP) e Pit Walk (F1) e Racebook (MotoGP) às quintas-feiras na semana de GP.

Nos motores será Reparto Corse (segunda a quarta-feira nas semanas de GP) e Pit Walk (F1) e Racebook (MotoGP) às quintas-feiras na semana de GP. No Digital Os motores podem ser acompanhados em skysport.it com todas as novidades e atualizações, no aplicativo Sky Sport com o blog de corrida ao vivo e nas redes sociais com @SkySportF1 e @SkySportMotoGP no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e TikTok.

Displays