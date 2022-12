“Além da Juventus, qual é a verdadeira rival do Napoli pelo Scudetto”, há convicção!

atendente Maurice DiGiovanni Convidado em “La Domenica Azzurra”, que foi ao ar na OttoChannel. Isto é o que foi destacado:

“Oito pontos não é pouco, mas ainda há muito o que jogarnão podemos ir tão longe a ponto de constatar que a Napoli Spalletti, uma bela orquestra, tem mais fome e determinação do que as orquestras modernas. Não sei se ele é mais forte que Sarri, a verdadeira diferença está justamente na vontade de sair de Osimhen, Kvaratskhelia, Raspadori e diversos parceiros. Janeiro pode ser mais indicativo do que decisivo. Se o Napoli sair ileso ou prestes a sair, terá que arcar com a responsabilidade de estar a um passo da história.

O verdadeiro rival do Milan pelo Scudetto é pelo Napoli: a convicção de Maurizio Di Giovanni

Pode ser contra o Napoli Milan, não contra a Juventus. Em questões legais, só posso dizer que é lamentável que ninguém tenha se demitido, mesmo no caso de D’Onofrio, e como torcedor e cliente do sistema futebolístico, exijo que aqueles que erraram paguem, mesmo severamente. Devemos estar atentos aos árbitros escandalosos, porque este torneio será disputado ponto a ponto com os concorrentes, e ‘Maradona’ deve ser a nossa fortaleza, porque à parte a Juventus, todos os grandes nomes chegarão ao Napoli em um segundo. circular”.

O escritor também falou sobre o seguinte Meu caminho é com Salernitana:”Acho terrível ter uma rivalidade além do campanário, é terrível ser convocado para um desastre natural que, além disso, afetaria grande parte do distrito de Salerno. Quando dois povos irmãos, com a mesma cultura, falando uma língua parecida, e separados por 40 km, se insultam dessa forma, é muito triste, é um insulto. Repito o conceito: quando vêm alguns aplausos do sul, eles me machucam mais e não entendo os motivos“.