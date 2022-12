Ronaldo: Meu grande sonho da Copa do Mundo acabou

Após a grande decepção de sua eliminação Portugal do mundo contra Marrocosdepois das lágrimas imortalizadas pelas câmeras de televisão no final do jogo, as primeiras palavras Cristiano RonaldoQue viu seu sonho global desvanecer-se no Catar. O português escreveu uma longa mensagem no Instagram, sobre o seu maior sonho, agora desvanecido: “Ganhar a Copa do Mundo com Portugal foi o maior e mais ambicioso sonho da minha carreira – Estas são as palavras de CR7 nas redes sociais – Felizmente conquistei muitos títulos internacionais, até com Portugal, mas levar o nome do nosso país ao mais alto escalão do mundo era o meu maior sonho. Eu lutei por isso. Lutei muito por esse sonho. Nos cinco Mundiais que participei nos últimos 16 anos, estive sempre ao lado de grandes jogadores e apoiado por milhões de portugueses, dei o meu melhor. Deixei tudo no campo. Não dei as costas à luta nem desisti deste sonho. Infelizmente, o sonho acabou ontem.