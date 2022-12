Há novidades sobre a Insigne

Lorenzo esquecer Ele sempre foi um esteio e capitão Nápoles. 10 anos depois, porém, as ruas deFabulosoO Napoli se separou. Na verdade, a Insigne decidiu mudar-se para Toronto FC Para embarcar em um novo caminho de vida.

Este inverno, portanto, é o primeiro como ex-jogador do Napoli para o talento de Frattamaggiore. Para o ex-capitão do Napoli, a primeira temporada com a camisa canadense já havia terminado e Insigne aproveitou a entressafra para voltar à Itália.

Alferes Toronto (Getty Images)

Não há trem Castel Volturno, trens Insigne na década

No passado dia 30 de novembro, Insigne foi imortalizado ao regressar à Castelo Volturno para mim centro de treinamento Konami para visitar seu ex-time.

Na ocasião, o número era 24 Sugerir a Nápoles A partir de Trem Ao vivo no Castel Volturno para melhor se preparar para a próxima temporada de Ml. O ex-capitão iria usar os cascos azuis enquanto os napolitanos estavam ocupados se retirando para Antalya.

isto é sugestãomas, não Eu era aprovado por causa de alguns razões burocráticas. esquecer Então ele procurou um novo campo na cidade para treinar. lá Pepino caiu sobre ele colarInsigne está treinando com grande foco em vista da próxima temporada regular.

Lorenzo Insigne Ele está treinando no estádio Cola del Vomero, na companhia dos técnicos Alessandro Esposito e Francesco Scotto.