Portugal, Mourinho como treinador, mas não sai da Roma…

Rumores sobre o futuro do Special One entre o clube e a seleção portuguesa…

A Federação Portuguesa de Futebol teria oferecido a função de treinador a Portugal para José Mourinho . A comunicação social portuguesa está convencida disso, já que a aventura de Fernando Santos está finalmente terminada, depois de desilusões no Mundial e no Qatar.

Depois de vencer a Liga Europeia e a Liga das Nações, mas também após a eliminação acentuada nos quartos-de-final do Qatar 2022 frente a Marrocos, a alta direção da Associação Lusitana de Futebol pensava em trocar a guarda com a equipa. O especial Opção de boas-vindas. Mas há mais, o actual treinador da Roma não vai deixar o clube, mas ao mesmo tempo vai desempenhar o duplo papel.

em paula Também cita letras mangasum ex-jogador de futebol, disse A.J Rádio Renascença Sobre a hipótese do treinador de Mourinho: “José Mourinho faz todo o sentido para esta posição: por tudo que já conquistou e conquista. Já esteve nos melhores clubes do mundo, conquistou troféus em todos os países e sente saudades da seleção”. É um treinador experiente, bem preparado para as dificuldades porque conhece o nosso futebol e é extrovertido, inteligente e sabe lidar com os mais jovens.”