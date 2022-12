A bola vermelha depois do hat-trick – Libero Quotidiano

Um vídeo chocante vai circular na rede e ver o protagonista Gonçalo Ramos. O atacante português, recém-saído de seu hat-trick nas oitavas de final contra a Coreia do Sul, teria sido fotografado em situações íntimas. Não se sabe se foi realmente ele Dagosby Ele afirma que o protagonista do filme “recupera o rosto e se parece tanto com Ramos que podemos dizer com um grau razoável de certeza que ele é o atacante exato de 21 anos”.

Entretanto, o Benfica explora as façanhas do seu jogador no Mundial do Qatar. Manchester United e Paris Saint-Germain almejavam virar o atacante português, mas a equipe Roger Schmidt Ele não poderá sair por menos de 120 milhões, o que está de acordo com sua condição de liberação.

“Não sei o que dizer, estou vivendo um sonho – disse ao Raoi Sport -. Estou curtindo o momento, está tudo passando rápido. Agora vamos focar na próxima partida, estamos trabalhando para fazer o nosso melhor.” Então ele chega. Cristiano RonaldoEle foi substituído por: “Ele é o nosso líder, sempre tentando nos ajudar, falando comigo como fala com todos.” Portanto, uma coisa é certa, Ramos está apenas no início de uma carreira assinada entre os grandes nomes do futebol português.