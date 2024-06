Verstappen está em primeiro lugar, à frente de Norris e Russell. Sainz em quarto, Leclerc em sexto

Verstappen coloca McLaren na linha de frente, enquanto Ferrari sofre com problemas misteriosos

O inimigo, em nome e realidade. Os duelos na fase inicial entre Verstapen e as McLarens de Norris e Piastri foram excelentes. Ultrapassagens e contra-ultrapassagens Com o inglês sendo um pouco ingênuo ao cair na manobra do campeão mundial. Hábil no uso de brigas e táticas, ele é alguém que prospera no combate corpo a corpo. Perez VIII dá a medida de sua classe.

Ele colocou todos na fila, como sempre. Norris culpa a si mesmo e não ao colega, que zombou dele ao incentivar a fuga do campeão mundial: “Não acho que tenha mais a ver com a luta entre mim e Oscar Max. “Tenho que melhorar em muitas coisas, porque cometo muitos erros.” Uma dura autocrítica de um motorista que faltou ao último compromisso em Barcelona, cometendo um erro no início. Ele não está em boa forma, está afetado, perdeu muitas chances, e esta corrida nos lembra um pouco a corrida de 2022: quando Leclerc e Sainz travaram um duelo que abriu caminho para o habitual Verstappen.

Memórias muito distantes do que vimos na sexta e hoje também. Que mal misterioso se abateu sobre o Red Team, que passou do segundo para o quarto lugar no espaço de um mês? Vamos saber. Sainz conseguiu ultrapassar Russell no início e depois teve que desistir ao enfrentar o retorno de George. Resumindo, não houve ritmo e se este for o início da corrida de domingo não há nada promissor.

Leclerc largou em 10º após caos com estol: flash nos primeiros metros com recuperação de três posições, depois 23 voltas (Um a menos porque um fotógrafo estava fora da segurança e a largada foi abortada) do que o sofrimento por trás de Hamilton. As temperaturas do motor devem ser verificadas, certificando-se de que os alarmes de confiabilidade também desapareçam por trás da lentidão. O Red Bull Ring é uma pista de grande altitude, 700 metros, onde as unidades motrizes trabalham mais, e se estiver tão quente como hoje em dia, ainda mais. Aqui, há dois anos, o carro de Sainz queimou enquanto seu companheiro de equipe vencia a corrida.

“Precisamos mudar de marcha”, disse Vasseur no dia anterior, mas neste momento há um declínio constante. Esta tarde há qualificação para o Grande Prêmio de domingo e, em teoria, a Ferrari brilha menos na volta rápida deste ano do que na corrida. Teremos que inventar algo para evitar a terceira série. . “Temos que seguir o caminho certo, não somos rápidos o suficiente no momento, quero tentar algo diferente, mudar o acerto.

“Nada exagerado, mas se terminarmos em quarto ou quinto não será bom.”