Portugal perde com a Geórgia por 2-0

Roberto Martinez fez oito alterações em seu time, mas decidiu trazer Cristiano Ronaldo, que ainda não havia aberto conta no torneio.

Escalação inicial: Diogo Costa, Antonio Silva, Danilo Pereira, Gonçalo Inácio, Pedro Neto, João Baleña, João Neves, Diogo Dalot, João Félix, Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo (centro).

Subs: Ruben Neves (45), Gonçalo Ramos (66), Nelson Semedo (66), Diogo Jota (75), Mateus Nunes (75).

Portugal começou mal o jogo e foi punido dois minutos depois por um golo de Kveča Kvaratskhela que deu à equipa de Willy Sagnol uma vantagem de 1-0. A Geórgia aumentou a vantagem com um golo do melhor marcador do torneio, George Mikautadze, que rematou para o português Diogo Costa.

Apesar das grandes alterações introduzidas na equipa portuguesa, Cristiano Ronaldo não conseguiu receber nenhum serviço nas áreas laterais, o que fez com que o jogador de 39 anos se esquivasse para tentar chegar à bola.

Apesar da derrota, Portugal liderou o Grupo F e enfrentará a Eslovênia na Frankfurt Arena, na segunda-feira.