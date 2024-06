Spalletti demite: Ele é o principal responsável pelo fracasso da Itália no Campeonato Europeu

Depois desta queda desastrosa, não há como reerguer-se: os motivos que levam o treinador a demitir-se

Ele falou do resultado como “não é assim”. escândalo“, para um dos piores idiotas da nossa história. Ele assumiu a responsabilidade pela derrota, mas apenas até certo ponto, porque deu milhares de desculpas e nunca admitiu seus erros. Ele não pronunciou as únicas palavras que o futebol italiano esperava de ele: “eu desisto“Não, depois da derrota com a Suíça Luciano Spalletti Não vai embora, mas se multiplica. Veremos o que ele diz Presidente GravinaMas o comissário técnico parece não ter nenhuma intenção Para se afastarjá está falando sobre o futuro, sobre tendências, sobre Hora de construir. Quando em vez disso principal responsável Quem é falharEntão todos os outros virão.

Haverá tempo para análise abandonado futebol italianoUm movimento moribundo, atolado em dívidas e que não produz mais talentos. Completamente verdadeiro. Mas era possível e deveria ser feito Faça muito melhorcom uma seleção certamente melhor que os precedentes recentes, o que provavelmente não vale a pena Os primeiros quatro Da EuropaMas ele tinha que pelo menos entrar Os primeiros oito. Não vamos nos enganar. Apesar de toda a mediocridade da Itália, ninguém pensaria que não fosse assim Mais forte que a Suíça Quem nos acertou com a bola. Qual igreja Seu valor era inferior Nadwiqual maca Foi menos poderoso do que Fröhlerentão com Varas e companhia. Não foi possível formar uma defesa mais organizada do que esta Rodriguez e Char. É um direito dentro de limites Individualidade (Não temos Mbappé, Musiala ou Bellingham na Itália e não teremos por um tempo) Dá para ver a mão do treinador. Simplesmente Itália Não era um timenão foi nada.

Aqui Spalletti assume o comando, o que, apesar da situação geral desastrosa, é provavelmente o melhor Principal pecador Desta derrota. Porque a seleção nacional euro 2024 Foi pior do que a Itália realmente é. Depois de meses palavrasreprimenda, Os dez MandamentosO futebol tem lições e fatos quase morais envergonhado. Ela não foi vista durante essas duas semanas uma ideiaidentidade do jogo. Quatro formações Em quatro jogos diferentes, modo para dois jogadores No campo aleatoriamente, quase sempre fora de hora. A impressão foi que a equipe havia chegado Completamente despreparado Para o grande encontro: uma rosa construída Jogar três na defesa (O formato preferido pelos próprios jogadores) Foi então proposto novamente com quatro jogadores, El Shaarawy, Raspadori, Fagioli, Mancini, que foram atirados para o campo. tamanho grande. Os princípios do futebol relacional (defendido por Spalletti) aplicam-se a uma equipa que é frequentemente defensiva. Improvisação total. Em suma, um treinador confusão. Até jogadores de futebol já apareceram Confuso. Ele perdeu – e este é talvez o aspecto mais perigoso preocupante De todos – até dele espíritoo Pernas (A equipe é sempre rápida) E acima de tudo cabeçaa chama azul mínima, que todos estávamos convencidos de que acenderia após o milagre Zakagne Tempo contra Croácia. No entanto, nunca foi ativado.

O treinador só pode assumir a responsabilidade por tudo isso, pois falhou em tudo. E tudo Fatores mitigantes talvez (Humildade de material humano, falta de tempo disponível, após a equipe ser flagrada fugindo) desaparece na cara Idiota histórico Resolvido contra a Suíça. Também não há necessidade de recusar a escolha. Quando Mancini escapou Ilha árabe“, Spalletti olhou A única solução talvez. Talvez fosse melhor voltar com vocêe é claramente mais adequado para a função Comissário Técnico, mas é muito fácil julgar retrospectivamente. Na época estávamos todos entusiasmados com Spalletti. Nós simplesmente temos que admitir isso Não funciona.

Hoje, não amanhã, imediatamente, Spalletti deveria renunciar. E não apenas pelos seus erros e para mostrar que tem um pingo de dignidadeO que sempre foi reconhecido no mundo do futebol. Mas por que, mesmo que eu quisesse, depois de tal derrota Não há futuro. O futebol nos ensinou que depois desta queda desastrosa Você não pode se levantar. Temos um caminho pela frente Qualificação para a Copa do Mundoque não podemos deixar de terceiro tempo Sucessivamente (e depois do que vimos nestes Campeonatos da Europa, não ficará nada claro). A primeira derrota, o primeiro empate, eles vão subir Você gemedentro e fora de um grupo Que deve ser zerado pela milésima vez. É o mesmo erro cometido por Mancini, que ainda não foi expulso Desastre com a Macedônia E ele nos deixou verão passado Em muitos problemas, a verdade pecado original Da desastrosa campanha Euro 2024 Mesmo erro Vai ser Imperdoável. Infelizmente, parece que o ciclo de Spalletti já chegou ao fim. Isso nunca começou.

