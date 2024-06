Previsões para as oitavas de final do Europeu 2024 entre Portugal e Eslovênia

No Deutsche Bank Park, CR7, ainda sem gol, quer assinar a partida

O jogo entre Portugal e Eslovénia deverá ser um dos jogos mais interessantes dos oitavos-de-final do Campeonato da Europa de 2024. A selecção nacional, comandada pelo seleccionador Martinez, conseguiu a qualificação a uma jornada do fim, mas depois perdeu também para a Geórgia. graças a uma alta rotatividade no grupo. Por outro lado, este comandado por Keck é, sem dúvida, uma das revelações da competição tendo em conta que pela primeira vez na história irá disputar uma partida na fase de eliminação direta de um torneio europeu, vamos descobrir, previsões e probabilidades para o jogo Portugal-Eslovénia agendado para segunda-feira, 1 de julho, às 9h00.Leia também: Tudo o que você precisa saber sobre apostas nas ligas europeias

As expectativas de Portugal e da Eslovénia são estranhas – Desde a conquista do Campeonato da Europa de 2016, Portugal perdeu três dos quatro jogos de eliminação direta entre o Campeonato da Europa e o Mundial, razão pela qual o primeiro objetivo do técnico Matinez é inverter esta tendência. O jogo contra a Eslovénia, neste sentido, favorece os portugueses, certamente mais fortes tecnicamente que o grupo liderado por Keck, que também se revelou um adversário difícil nos grupos. No entanto, com Portugal como favorito, mas num jogo em que a Eslovénia pode ter uma palavra a dizer, a jogada interessante é aquela que sugere um 1+ multi-golos 2-4 a 1,95 da Betway, 1,98 da Sisal, e 2,03 da Planetwin365, 2,05 da Planetwin365. William Colina.

citaçõesPortugal e Eslovénia – Para os principais sites de apostasA Eslovénia é sem dúvida uma das descobertas deste torneio europeu, mas Portugal continua a ser a selecção nacional favorita para alcançar o sucesso em casa e, portanto, um lugar nos quartos-de-final. Ronaldo 1 e companhia trazem Goldbet, Snai e Planetwin365 a um acordo em 1,38 enquanto o Esloveno 2 aumenta as apostas para 9,00 da Sisal, 9,12 da Betway e 9,60 da Better. O valor de X, que levará a partida para a prorrogação, vale 4,75 para Netbet e Snai e 4,90 para Leovegas. READ Portugal GP 2021, ouvir TV

A partida entre Portugal e Eslovênia oferece vaga nas quartas de final do torneio e será disputada em uma partida sem margem para erros. Por esta razão, é possível que as equipas encarem o jogo com cautela, mesmo que as equipas abaixo e acima estejam bastante equilibradas. Na verdade, se menos de 2,5 for igual a 1,74 para Planetwin365, 1,80 para Best e 1,90 para Leovegas, então mais de 2,5 é dado no tabuleiro a 1,95 por Snai, a 1,98 por Planetwin365 e a 2,00 por bet365. Leia também: Todos os candidatos a vencer o Campeonato Europeu.

Tag – Nunca antes Cristiano Ronaldo ficou sem marcar sete jogos consecutivos entre o Europeu e o Mundial. CR7, que também esteve em campo contra a Geórgia apesar da reviravolta, ainda não causou impacto, mas o jogo dos oitavos-de-final contra a Eslovénia pode finalmente virar o Campeonato da Europa para Portugal. As casas de apostas também apostam em Ronaldo cujo valor de gol por partida é de 1,75 para William Hill, 1,90 para Bet365 e 2,00 para Sisal. Assim como Ronaldo, também na Eslovênia, o técnico Keke ainda espera um gol na competição da dupla de atacantes Andraz Sporar e Benjamin Sisko, que sempre foram titulares, mas ainda ineficazes. Entre os dois, as operadoras apostam no primeiro gol do craque de Leipzig que vale 5,00 para Sisal, 5,50 para William Hill e 6,00 para Bet365.

Eslovénia mais de 0,5 – A Eslovénia é sem dúvida uma das melhores surpresas nesta primeira parte do Europeu. A seleção comandada por Keke, graças a três empates, incluindo um luxuoso empate frente à Inglaterra, ainda não perdeu e certamente enfrentará Portugal com entusiasmo. Não há dúvida de que os portugueses são superiores a nível técnico, mas tendo em conta que a Eslovénia marcou em cinco dos últimos seis jogos, incluindo jogos oficiais e amigáveis, há boas hipóteses de Sisko e os seus companheiros marcarem pelo menos um. gol na partida. . Por esta razão, uma jogada interessante é a do Slovenian Over 0,5 que é fixado em 1,93 pela Sisal, 2,00 pela Snai, 2,03 pela Netbet e 2,05 pela Better. READ Fase de grupos europeia 2021, previsões: conheça os países favoritos

Estatísticas e precedentes – A partida, que terá lugar no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, será apenas a segunda entre Portugal e Eslovénia, que já se defrontaram em Março passado, num amigável em que os eslovenos levaram a melhor. A equipa de Keck já fez história ao ultrapassar a fase de grupos e qualificar-se pela primeira vez na história para os oitavos-de-final num grande torneio. Pelo contrário, Portugal chegou a esta fase da competição pela 26.ª vez. Não só isso, mas os portugueses também detém o recorde de vitórias pela maior margem nas oitavas de final do Campeonato Europeu e da Copa do Mundo: 6 a 1 contra a Suíça na Copa do Mundo de 2022.

30 de junho de 2024 (alterado em 30 de junho de 2024 | 10h09)

