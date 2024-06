Ronaldo, que risco depois da Geórgia e de Portugal: o que aconteceu

Uma noite muito especial para Cristiano Ronaldo Em Gelsenkirchen Jogo entre Geórgia e PortugalVálido pela terceira rodada da fase de grupos Euro 2024. Após a derrota de sua seleção e a terceira partida sem gols da anterior Juve, CR7 correu o risco de ser atropelado por um torcedor que tentava alcançá-lo. De facto, o avançado português saía de campo após o jogo e entrava no túnel que dá acesso aos balneários, quando um adepto, disposto a tudo para tirar uma fotografia com o jogador, saltou da bancada e arriscou acabar com ele. Sobre o ex-jogador da Juventus. Ela foi salva apenas pela intervenção das forças de segurança, que evitaram contato com a perseguição de Al-Muayyad.

Muitas invasões, Ronaldo está irritado

Os anfitriões e os adeptos caíram então todos escada abaixo, sob o olhar incrédulo de Ronaldo, claramente espantado com a situação. Este é mais um episódio de “Invasão” com CR7 herói. Durante o período anterior Portugal e Turquia enfrentam-se no EuropeuForam cinco invasões de campo. Ronaldo também começou a demonstrar alguma frustração com estes gestos particulares dos torcedores.