“Pronto e positivo, o gol de Zakagne nos fez clicar.”

“Temos que melhorar algumas coisas que poderíamos ter feito melhor no grupo, queremos chegar ao fim.”

Em casa Itália Está tudo pronto para as oitavas de final do Euro 2024 vs suíço. E o capitão Donnarumma Parece a acusação. “Amanhã será um grande desafio num torneio importante – declarou o guarda-redes italiano à luz do grande jogo -. Esteja preparado e positivo para dar 110%.“. “Com o gol de Zaccagni a seleção se classificou – ele adicionou -. Temos que melhorar algumas coisas que poderíamos ter feito melhor no grupo, mas estaremos prontos para dar o nosso melhor“.



Euro 2024

Sobre o encontro entre Suíça e Itália, Spalletti disse: “Agora vamos elevar o nível, espero mais”.







“Há mais consciência Em comparação com o início do declínio – Donnarumma continuou a sua palestra sobre o grupo azul e o caminho para o Euro 2024 -. tivemos Um grupo muito difícil e todos pensavam que estávamos fadados ao fracasso, mas fizemos tudo o que podíamos e passamos a fase“A adrenalina e as emoções serão fortes, mas por enquanto Uma cabeça também será necessária – Eu continuo – Quando você chega às oitavas de final, você quer chegar ao fim. Sabemos que temos milhões de italianos que nos apoiam e nos encorajam e isso nos dá um impulso extra.” “Buffon nos falou sobre vencer a Copa do Mundo de 2006, os sentimentos são ótimos e você pode ver isso na Copa do Mundo de 2006, ” ele adicionou.

Conferência Donnarumma

verão

“Conheço muito bem o Sommer. Ele fez um grande torneio. Estou de parabéns. Ele é um excelente goleiro. Amanhã teremos que ser muito bons. Espero que amanhã ele faça menos do que fez este ano.”

Unidade e jogo

“A formação pode ser alterada, mas o importante é ser consistente e controlar o jogo. O nosso grupo foi difícil e não foi fácil de superar. Contra a Croácia, fizemos bem em continuar no jogo. Amanhã será um jogo indoor corresponder.” Ao sair, temos que ser bons em cometer o mínimo de erros possível e estou convencido de que a equipe está pronta para amanhã.

Obstáculo da Suíça

“Assistimos aos jogos deles. Sabemos que eles pressionam e depois retomam e se movem verticalmente. Eles são muito físicos. Com a Alemanha estiveram à frente até o final e seguraram bem o campo. Portanto, as situações devem ser testadas para explorar durante a partida. Entendemos quando temos que jogar e quando temos que procurar atacantes. “Temos que errar imediatamente as bolas perigosas para não complicar o jogo”.

Melhor goleiro do torneio?

“Mudei desde o último Campeonato da Europa. Sinto-me mais responsável e desenvolvi-me muito como homem graças à minha experiência no estrangeiro. Agora sou um dos maiores jogadores do grupo e usar a braçadeira de capitão é uma sensação inexplicável. ” Representar uma nação é algo indescritível, é muita responsabilidade, mas sonho em disputar competições desse tipo desde criança.