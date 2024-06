Euro 2024: termina a fase de grupos

Foram disputadas 36 partidas da fase de grupos, enquanto 81 gols foram marcados nas últimas 12 partidas.

terceiro dia:

Grupo B:

Croácia 1-1 Itália

Mattia Zaccagni marcou o gol do empate aos 98 minutos, anulando o gol de Luka Modric e eliminando a Croácia do Campeonato Europeu de 2024.

Albânia vs Espanha

A Espanha, que assistiu a um grande ajuste, conseguiu derrotar a Albânia por 0-1, graças a um golo marcado pelo jogador do Barcelona, ​​Ferran Torres. A vitória da Espanha significa que é a única equipa a vencer o seu grupo com o máximo de pontos em 9.

Grupo C:

Dinamarca 0-0 Sérvia

A Sérvia foi eliminada da Euro 2024 após um empate monótono com a Dinamarca na Fußball Arena, em Munique.

Inglaterra 0-0 Eslovénia

A Eslovênia conseguiu se classificar para a fase eliminatória depois de um empate em 0 a 0 com a Inglaterra. Os homens de Gareth Southgate venceram o grupo apesar de um desempenho medíocre.

Grupo D:

Holanda 2-3 Áustria

A Áustria chocou o futebol europeu com uma vitória por 3-2 sobre a Holanda, liderando o seu grupo, que também incluía França e Polónia. Ambas as equipes se classificaram para a fase eliminatória.

França 1-1 Polónia

Kylian Mbappe marcou seu primeiro gol no Campeonato Europeu no empate em 1 a 1 da França com a Polônia, no Estádio BVB, em Dortmund.

Grupo E:

Eslováquia 1-1 Roménia

Eslováquia e Roménia empataram 1-1 e ambas as equipas se classificaram para a fase a eliminar, vencendo o Grupo E.

Bélgica 0-0 Ucrânia

A Ucrânia se tornou a primeira seleção na história do Campeonato Europeu a não se classificar para a fase eliminatória do torneio com 4 pontos no grupo. A Bélgica conseguiu um empate chato. A equipe de Domenico Tedesco se classificou como uma das melhores terceiras colocadas.

Sexto grupo:

Geórgia 2-0 Portugal

Kvica Kvaratskhela participou na vitória da Geórgia sobre Portugal, por 2-0. Portugal fez oito alterações após a vitória por 3-0 sobre a Turquia, no sábado. A equipe de Willy Sagnol conseguiu se classificar para a fase eliminatória pela primeira vez.

República Checa 1-2 Turquia

A corajosa República Checa não conseguiu superar o Türkiye no Grupo F. Antonin Barak foi expulso aos 20 minutos pelos checos, mas apesar dos seus esforços, o golo de Cenk Tosun deu a vitória à Turquia.