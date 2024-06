Desconto Yannick e placar ao vivo

A cortina cai: Anexo A Wimbledon Prestes a começar. O sorteio será realizado hoje: kafir Você será semeado número 1 em um golpe forte Pela primeira vez em sua carreira. Yannick chega até nós como novo vencedor do torneio ATP 500 de Halle, na grama. A cerimônia de sorteio começa às 11h, horário italiano. Não há cobertura televisiva. Acompanhe-nos ao vivo.

11h10

Wimbledon, de olho em Yasmine Paolini

No sorteio feminino, todos os olhares estão voltados para Yasmine Paolini, cabeça-de-chave sete: em breve saberemos o nome de sua adversária.

11:02

Campeonato de Wimbledon, a cerimônia de sorteio já começou

Exatamente às onze horas, horário italiano, começou a cerimônia de sorteio do placar. O sorteio principal será feminino.

10:57

Wimbledon, a cerimônia do sorteio está prestes a começar

Aqui estamos, em alguns minutos começará a cerimônia do sorteio principal de Wimbledon.

10h44

Sinner derrota Djokovic em treino: fotos

Siner vence set com Djokovic. As melhores fotos do treino de ontem em Wimbledon.

10h31

Berrettini é um canhão solto, um desafio potencial para Sinner imediatamente

Berrettini é o canhão solto de Wimbledon. Mathieu chegou à final de 2021 contra Djokovic, e hoje se apresenta no Grand Slam na grama como um outsider de luxo. Por causa disso, ele pode encontrar instantaneamente os melhores do ringue, incluindo Sinner. O tenista romeno é temido por todos os grandes nomes, devido às suas excelentes habilidades na grama.

10h15

Mais 14 italianos mais Sinner no placar

Com Mattia Bellucci, que se classificou ontem, são dez italianos em Wimbledon no sorteio masculino: Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego, Darderi, Nardi, Coppoli, Berrettini, Fognini e Bellucci. No sorteio feminino: Paolini, Bronzetti, Cocchiarito, Errani e Trevisan.

10:02

Wimbledon, prêmio em dinheiro louco

9:44

Sinner, uma noite glamorosa em Londres com Gucci: todas as imagens

Salma Hayek e Ryan Gosling estão entre os muitos convidados da festa privada em homenagem a Yannick.

9:39

Wimbledon, o que mudará para Sinner na ausência de Djokovic?

Djokovic ainda não tomou uma decisão final sobre sua participação no Campeonato de Wimbledon, mas com exceção do óbvio elástico usado para proteger o joelho direito, nenhum problema específico de movimento apareceu durante os treinos. Portanto, nada deve impedir o sérvio de disputar o terceiro grande torneio de 2024. Hoje, a partir das 10h locais (11h na Itália), será sorteado o sorteio e a possível presença de Nole poderá ter um impacto importante nele. Porque Djokovic ficará em segundo lugar no torneio, fazendo com que o atual campeão Carlos Alcaraz suba ao terceiro lugar. O espanhol, neste caso, poderia ficar do mesmo lado de Jannik Sinner (nº 1), configurando um possível cruzamento. Entre os dois nas semifinais, como aconteceu há menos de um mês em Roland Garros.

Wimbledon – Londres