Alberto Aquilani está sob investigação em Portugal: está a ser alvo de pagamento pela sua transferência para o Sporting Lisboa

A investigação diz respeito ao valor de cerca de 600 mil euros pagos pelo clube





A justiça portuguesa está a investigar Alberto Aquilani. Sob a lupa está o período em que jogou com a camisola verde e branca Sporting Lisboaem temporada 2015/2016E pague um quantia de dinheiro, cerca de 600 mil euros. De momento não há acusação oficial, mas a justiça portuguesa começou a dar os primeiros passos e pediu ao seu homólogo italiano que ajudasse a implementar algumas medidas. Cheques bancários.

De acordo com as hipóteses iniciais dos investigadores lisboetas, no momento da transferência do jogador para o Sporting, os seus salários eram pagos cerca de 600 mil euros O benefício de uma empresa é justificado como prático mediaçãoSó que as investigações atribuíram isso ao próprio jogador e à irmã. Qual é o salário de um jogador de futebol? Arrecadação de impostos muito alto. Portanto, segundo a justiça portuguesa, este valor pode ter sido uma forma de pagamento ao atleta por este Evasão fiscal Permitindo-lhe receber uma parte não tributável do salário.

Daqui um rogatório Eles pedem ao sistema de justiça italiano que verifique se a sua tese sobre a possível fuga de Aquilani pode realmente ser confirmada. O pedido está nas mãos do Ministério Público Francesco Pasentini. A justiça portuguesa quer perceber se esses 600 mil euros foram mesmo parar aos bolsos de Aquilani, atual seleccionador de Portugal. Pisa.