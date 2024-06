Rabiot, é Juventus-Milan. As dúvidas de Thiago Motta, Moncada e Madre Verônica…

para Paderbornna sede principal FrançaNão houve muito tempo para se distrair ontem. Comissário Técnico Didier Deschampsapós a passagem mole para as oitavas de final EuropeusO clube, que ocupa o segundo lugar do grupo, atrás da Áustria, deu um dia de folga aos seus jogadores. Mas isso coincidiu fatalmente com o último dia do grupo do qual sairia o adversário do Galo na rodada seguinte: na retirada de Galetti, a meio caminho entre Dortmund E HanôverEntão todas as TVs da tarde estavam ligadas nos jogos. Os sermões tentaram ficar longe de tópicos como: Bélgica, Eslováquia, Ucrânia e Roménia. Os portões abertos permitiram que os jogadores, pelo menos pela manhã, passassem algumas horas com seus familiares que estão na Alemanha para tentar se separar um pouco e se livrar de algumas toxinas.

Rabiot, comparado a Veronique

Adrian Rabiot Assim ele teve a oportunidade de lidar de perto com… Verônica, a mãe agente, cuja viagem com o filho “custou” o recente roubo à casa de Saint-Germain-en-Laye, no departamento de Yvelines. Os dois destacaram a evolução da França, o desempenho da seleção e a condição do próprio meio-campista, que sempre foi titular regular até o momento, embora não tenha chamado tanta atenção como em outras ocasiões. Mas a discussão, inevitavelmente, também escorregou para o tema do mercado, por mais que a família Rabiot queira lidar com o futuro Adriano Só quando a aventura continental acabar. Sim, mas entretanto algo está a mudar e Madame Veronique atualizou o seu cliente. Na primeira fila há sempre um show JuveQue ofereceu ao seu jogador uma renovação de dois anos mais uma opção de um terceiro por 7,5 milhões anuais. Até agora, na verdade, não houve notícias. Se não for o humor das partes em torno da situação. A resposta esperada de Rabiot Isto não representa de forma alguma um encerramento para os Bianconeri, mas mostra como o jogador ainda prefere olhar em volta com atenção antes de assinar um novo contrato.