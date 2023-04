“O Milan é o único time que conseguiu derrubar o Napoli em todos os aspectos”

Estamos aqui. No San Siro está tudo pronto para o clássico italiano na Europa. Para falar sobre o jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões entre Milan e Napoli, Extensão TMW Contatado exclusivamente Roberto Sosaex-atacante da Azzurra de 2004 a 2008. Pampa começou sua análise pelos problemas de Spalletti no ataque, que esta noite terá que largar Osimhen e Simeone e terá que contar com Raspadori que não está 100% apto: “Infelizmente, precisamos começar de dados da realidade, ou “Antes dos problemas pela frente e da ausência de Osimhene e Simeone. No entanto, um desafio como o de hoje vai além do simples, é baseado na motivação. Osimhen hoje é um dos 5 melhores atacantes do mundo, mas tudo vai depender de como ele entra em campo.”

Elmas ou Kvaratskhelia no papel dos falsos nove são duas possibilidades. convencido?

“São soluções nunca vistas antes… talvez apenas Kvaratskhelia seja mais central por alguns minutos com o Lecce. É um fator desconhecido para Spalletti, mas repito: as motivações em algumas partidas vão além da influência de jogadores individuais e de seu campo posições”.

O 4 a 0 de Maradona terá um impacto positivo ou negativo na mente dos jogadores de Spalletti?

“O Milan é a única equipe que conseguiu derrubar o Napoli em todos os aspectos: taticamente, fisicamente, em termos de jogo e motivação. A derrota veio com a Inter, mas poderia ter sido um empate, e a Lazio Napoli foi inferior taticamente. Cremonese.In De certa forma, o Milan fez o que o Napoli fez durante todo o torneio para Maradona. No entanto, acho que esse colapso também pode ser positivo, porque às vezes o medo pode levar você a prestar atenção e ficar mais acordado. Hoje, no entanto, não contará por muito, e hoje será algo Completamente diferente…”.

O audacioso Theo Hernandez disse que o Milan pode vencer a Liga dos Campeões…

“Todos os quatro times deste lado do sorteio podem chegar à final, então… o sorteio foi benevolente, e é legítimo sonhar com isso. Se Theo diz, Inzaghi e Schmidt também podem dizer, assim como Kvaratskhelia pode dizer , por exemplo.”.

Mas o Napoli não parecia um pouco para baixo nos últimos dias?

“No início do ano, ninguém esperava que eles estivessem aqui… O Napoli foi o único que resistiu do início da temporada até meados de abril. Isso significa, na minha opinião, que você não pode apenas analisar o duas últimas. Partidas, você tem que avaliar todo o processo para poder emitir para governar”.

Taticamente, a posição de Bennacer mudou o equilíbrio na disputa pelo campeonato.

“Mais do que tudo, fiquei surpreso com a posição mais aberta de Brahim Diaz na direita, e entre Nacer não muito mais alto. Quando há Tonali e outro jogador de linha, Bennacer tende a subir, e o próprio Tonali joga melhor. Na minha opinião, este é o melhor Milan e é o que espero dele esta noite.Repito, fui surpreendido pelo largo e claro Brahim Diaz, também da surpresa do Napoli.

As porcentagens de passe de conversão de Roberto Sosa são…?

“É difícil encontrar favoritos. Todos os quatro deste lado do sorteio podem chegar à final, do outro lado foi mais difícil. As proporções são as mesmas para todos eles, felizmente todos os italianos poderão competir para chegar o final.”