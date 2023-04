Sporting Lisboa 0-0: Transmissão em directo

A Juventus, apesar do desaire olímpico no passado fim-de-semana frente à Lazio, saiu derrotada por 2-1, vindo de seis resultados positivos consecutivos entre taças e campeonatos. As duas equipas só se tinham defrontado numa época anterior, na fase de grupos da Liga dos Campeões 2017/18: os bianconeri venceram em casa por 2-1, antes de empatarem 1-1 em Portugal.17:24

Na Juventus, Chiesa voltou a ser titular num 3-4-3 que conta com Di María na frente e, como ponta-ofensiva, Milik. Gatti e Danilo desempenham papéis centrais na defesa, enquanto Kostic e Cuadrado são os laterais do meio-campo. Assento para Vlahovic e Pogba. Já o Sporting lisboeta respondeu com a mesma forma e o trio de ataque formado por Edwards, Chermiti e Trincão. Diante de Adán, tripla defesa com St. Just, Coates e Iñácio.20h12