Julia Itoma, jogador de vôlei Igor Gorgonzola Novara- Corriere.it está morto

para Pierfrancesco Catucci

A estrela de 18 anos da seleção italiana de vôlei júnior foi encontrada morta em Istambul, na Turquia, onde estava com sua equipe após a partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões.

Júlia ItomaUm jogador de vôlei de 18 anos, uma das estrelas da seleção italiana de vôlei juvenil, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira, 13 de abril, na cidade turca de Istambul, onde estava com sua equipe na semifinal da Liga dos Campeões. corresponder. Sobre as causas de sua morte, que chocou o mundo do esporte italiano, nenhuma hipótese é descartada no momento.

Júlia Itoma Ela sonhava em se tornar a nova Paula Igono. Ela andava mais ou menos os mesmos passos da heroína de azul. Primeiro, o clube italiano e o processo nas seleções juvenis nacionais, e depoisIgor Gorgonzola Novara Que havia perdido ontem por 3 a 0 na segunda mão da Liga dos Campeões da UEFA, em Istambul, contra o Exaxybasi (colocando dois pontos no placar).

Ele vem de Türkiye A notícia de sua morte, em circunstâncias ainda não totalmente elucidadas. Seu corpo foi encontrado Ao amanhecer em frente ao hotel Onde a equipe estava hospedada enquanto aguardava o retorno à Itália inicialmente previsto para esta tarde. De acordo com as primeiras reconstruções Eu caí da janela de um prédio. A polícia turca está investigando sua morte A possibilidade de um gesto voluntário não está excluída

. Ituma estava hospedado com a equipe no Volley Hotel, em Istambul, ao lado Ginásio Burhan FilikO prédio onde eles tocaram ontem. O jovem azul dividia um quarto no sexto andar do prédio com sua companheira, Julia Varela, que diria ter adormecido em determinado momento e, portanto, não tinha certeza do que aconteceu a seguir. O corpo de Julia foi encontrado por volta das 5h30 desta manhã ao pé do hotel por alguns funcionários que inicialmente só notaram um par de sapatos. A intervenção dos paramédicos que confirmaram a morte e da polícia que iniciou as investigações foi imediata. De acordo com uma reconstrução inicial, a jogadora voltou para seu quarto pouco antes da meia-noite. Depois de uma longa caminhada pelos corredores do hotel entre as 22h30 e as 23h50. Ainda não tenho certeza do que teria acontecido a seguir, mesmo que, segundo a polícia, que teve fotos tiradas pelas câmeras do hotel, a imagem fosse nítida. Agora o corpo para o Instituto de Medicina Legal para determinar a causa da morte de forma incontestável.



Nascido em Milão

em 2004 de pais nigerianos, Ituma chegou a Novara no verão passado, após três anos no Clube Itáliaum treinador federal que disputa o campeonato da Série A2 com uma seleção de grandes promessas azuis.

Ele cresceu com uma lenda Robertlandy Simon, a zagueira cubana do Piacenza, começou a jogar vôlei aos onze anos. A sua estatura e força física conduziram-na ao voleibol depois de também ter experimentado o basquetebol e a partir daí iniciou uma trajetória de crescimento que já a levou a ser campeã com os Sub-19 (medalha de ouro europeia no verão passado e reconhecimento de MVP do torneio) e com o vice-campeonato da Mundial Sub-18 em 2021.

Após uma fase inicial de sua carreira à frente da Spike, ituma Desde o verão passado mudei para o papel oposto (como Egonu) e em Novara foi a mudança do especialista turco Karakurt. No mundo do vôlei, ela era considerada o oposto de uma futura azul, também pelos números impressionantes que trazia como pônei. Com 192 cm, aos 15 anos, teve uma explosão muscular que lhe permitiu saltar 3,35 metros, altura que poucos jogadores de alto nível alcançam. Eu vi muitas meninas – ele disse sobre ela Pascual Danielo, treinadora da seleção sub-16 com quem conquistou a medalha de prata europeia em 2020 – mas Júlia tem mais que as outras. A primeira vez que ela foi ao Pavesi Center (o centro esportivo federal de Milão onde as meninas do Club Italia treinam, jogam e moram), ela fez coisas incríveis. Em um ano e meio ela se tornou uma das jogadoras mais badaladas da categoria.