Luto no mundo do futebol: aos 18 anos morreu do zero o filho de um jogador de futebol muito famoso.

Uma verdadeira tragédia: a morte do filho do ex-campeão do Chelsea e da Alemanha na noite de quarta e quinta-feira.

O jovem Emilio Ballack, filho de Michael, de apenas 18 anos, estava de férias com alguns amigos em Portugal.

Na Lusitânia, sofreu um acidente não muito longe da capital Lisboa, conforme noticiado pela rádio portuguesa TVI24 no seu site.

A operação de resgate foi inútil, embora tenha chegado de imediato: o rapaz morreu apesar da intervenção dos bombeiros portugueses, que chegaram imediatamente.

O mundo do futebol se reúne em torno do pai

O mundo do futebol tem estado próximo de Michael Ballack, com mensagens de condolências e solidariedade de várias partes.

O menino estava andando de quadriciclo quando sofreu um acidente por motivos que ainda não foram esclarecidos. Os ferimentos que ela sofreu foram tão graves que nenhuma possibilidade de resgate foi inútil.

A família Palack mora em Portugal, por isso Emilio costumava passar as férias lá. O jovem postou ontem à noite uma foto do pôr do sol e depois uma foto do Comporta Beach Club, local não muito longe do local do acidente.

Depois, por volta das 2 da manhã de hoje, ocorreu o acidente, nas Villas do Mar, conforme relatado pelas autoridades locais. O acidente ocorreu em um terreno não muito longe da propriedade da família de Michael Ballack.

Emilio era o segundo filho de Ballack, um ano mais novo que Louis e três anos mais velho que seu terceiro filho, Jordi.