Pogba, o julgamento de doping e a mudança repentina de Wada: antecedentes

Em teoria, a partir de hoje, todos os dias, é uma boa ideia agendar um teste Esteróides Que ele considera acusado Paulo PogbaCujos advogados pediram o adiamento da sessão. Ao mesmo tempo, um dos assessores científicos de defesa será apaziguado WadaAgência Mundial Antidopagem.

Pogba aguarda julgamento

Advogados que auxiliam o meio-campista francês neste assunto Não é uma batalha legal fácil Foi-lhes concedido um adiamento da data da audiência para a qual estava previsto o julgamento no Tribunal Nacional Antidopagem de Roma. Seu pedido foi atendido e a audiência não foi mais realizada no dia 18 de janeiro como já agendado, porém Depois de 15 de fevereiro. É preciso lembrar que o jogador de futebol da Juventus testou positivo não para testosterona, mas para Dhea, ou pentadehidroepiandrosterona, que é um precursor da testosterona. Pogba testou positivo em testes e testes de antígeno realizados posteriormente Udinese-Juventus Em 20 de agosto, antes do torneio, do qual foi suspenso em 11 de setembro.