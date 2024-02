Copa do Mundo de 2030 em Marrocos, Espanha e Portugal. Porque os jogos de abertura serão realizados na América do Sul

A Copa do Mundo de 2030 será realizada em Marrocos, Portugal e Espanha, com o formato trinacional confirmado após o formato já decidido para 2026 para Canadá, México e Estados Unidos. A decisão é agora oficial após o anúncio do presidente da FIFA, Gianni Infantino, mas deve passar pela ratificação do Congresso Mundial da FIFA. Os países participantes do torneio de 2030 serão, na verdade, seis, já que a FIFA pretende realizar as três primeiras partidas na América do Sul. Um gesto comemorativo do centenário da Copa do Mundo de 1930 no Uruguai. Portanto, as três primeiras partidas serão disputadas em solo uruguaio, na Argentina e no Paraguai.

Caso Rubiales

Depois da última edição, em 1982, gloriosa para a Itália, o Mundial regressa a Espanha, onde houve até ao fim o receio de que o caso Rubiales pusesse em causa a candidatura espanhola. As garantias dos líderes do Conselho Supremo do Desporto de Madrid convenceram Infantino. Além disso, o governo espanhol concordou com um compromisso de despesas de 7,5 milhões de euros no final do ano passado. Um sinal seguro, tendo em conta que o investimento total para a organização do torneio está estimado em 1.430 milhões de euros, divididos em 750 milhões para infra-estruturas e 680 milhões para despesas de organização.

Estádios

A nomeação mediterrânica passa assim, com Espanha, Marrocos e Portugal a qualificarem-se automaticamente como países organizadores, juntamente com Argentina, Uruguai e Paraguai. Atualmente, existem três estádios na Espanha para sedes específicas: o Bernabéu em Madrid, o Camp Nou em Barcelona e o Cartuja em Sevilha. Também está previsto um escritório no País Basco, mas ainda não foi decidido se será em Bilbau ou em San Sebastián. Em Portugal, com certeza tocará no Da Luz e em Alvalade, em Lisboa, além de O Dragão, no Porto. Existem seis locais virtuais em Marrocos: Rabat, Casablanca, Tânger, Agadir, Marraquexe e Fez.

