Um pênalti é concedido a Immobile

No Estádio Olímpico, os Biancocelesti agradeceram a imprecisão do time bávaro no primeiro tempo, depois no segundo tempo marcaram de pênalti por Ciro. Upamecano expulso

Ótima foto de Lácio em Liga dos Campeões. Na primeira mão dos oitavos-de-final Sarri vence o Bayern de Munique por 1 a 0superando as expectativas, dado o retorno no dia 5 de março, na Allianz Arena Ele tem como objetivo a classificação para as quartas de final. No Estádio Olímpico, no primeiro tempo, os bávaros tiveram as melhores chances, mas o gol foi impreciso e o placar permaneceu em 0 a 0. Então no segundo tempo Upamecano Ele se expande Isaxen Na região, os alemães ficam com dez homens e desistem de A imóvel O pênalti que decidiu a partida (69').

o jogo

Sem Zaccagni e Rovella, e com Vecino afastado no aquecimento, contra o Bayern, Sarri apoia nas laterais e no meio-campo com Marusic, Heisaj e Cataldi, e no ataque conta com o trio Isaksen, Immobile e Felipe Anderson. Magoado por uma pesada derrota na Bundesliga para o Bayer Leverkusen e lidando com algumas ausências importantes, Tuchel traz de volta Upamecano na defesa ao lado do ex-jogador do Napoli Kim, coloca Kimmich e Goretzka na cadeira do técnico e se apresenta no Olímpico com Sane, Müller e Musiala em frente do suporte. Ken.

Escolhas que determinam instantaneamente o tema tático e o impasse da partida. Desde o início, a seleção bávara controlou o ritmo de jogo através do ataque alto e do controle de bola. Já a Lazio se mantém baixa, conservando posições e colocando o jogo em jogo de reposição, tentando acionar imediatamente os atacantes verticais ou aproveitar a entrada de Luis Alberto. Organizado e preciso na abordagem, o Bayern domina as segundas bolas e manobra com vários jogadores, tentando mandar rapidamente o trio atrás de Kane e atacando profundo com técnica e fisicalidade. Uma tática que traz imediatamente à tona o que há de melhor no repertório masculino de Tuchel. A primeira emoção da partida veio de um passe de Kimmich, mas seu chute de pé direito saiu ao lado do gol, então Kane errou o gol a dois passos de Providel após uma assistência de Muller e Marosic bloqueou um chute de pé esquerdo de Musiala . As oportunidades aumentam a força dos bávaros, mas não são suficientes para penetrar no “bunker” dos Biancocelesti. Pressionado, o Bayern pressiona e insiste em fazer mudanças no jogo para liberar os laterais, mas tem dificuldade para finalizar. Curta e compacta, a Lazio usa a intensidade ao máximo, duplicando o número de transportadores e tentando reiniciar as corridas pelas rotas centrais. Por um lado, um chute de pé direito de Luis Alberto acerta o canto superior e Isaksen tenta da borda, e por outro lado, um chute de pé esquerdo de Sane assusta Providel após cobrança de falta e Musiala erra o gol após um combinação maravilhosa atirada na estreita lacuna por Sane, Müller e Goretzka. A ação encerrou o primeiro tempo impreciso do Bayern e manteve o jogo empatado em 0-0.

O segundo tempo começa com a Lazio mais alta e proativa. Uma posição que alonga as equipes e abre um pouco os espaços. Após incerteza de Upamecano, Luis Alberto manda passe vertical perfeito para Isaksen, mas o dinamarquês é hipnotizado por Neuer e perde grande oportunidade. Com Sane e Musiala invertidos, Gila se encarrega de bloquear um cruzamento perigoso perto de Providence. Mais caótico na construção e menos brilhante no jogo individual do que no primeiro tempo, o Bayern aposta na posse de bola, mas a movimentação da bola é muito lenta e a defesa dos Biancocelesti mantém uma boa defesa. Guendouzi enfrenta Mazraoui, depois Upamecano derruba Isaksen na área após bela jogada de Immobile no meio do trio, dando pênalti à Lazio para avançar e ganhar superioridade numérica. Ciro abre o placar com calma com pênalti, e depois Sarri e Tuchel fazem uma rodada de substituições. De um lado, De Ligt, Till e Choupo-Moting entram no lugar de Goretzka, Sane e Müller. Por outro lado, Pedro, Castellanos, Camada e Patrick substituirão Isaksen, Immobile, Luis Alberto e Patrick. Movimentos que misturam um pouco as cartas, mas também colocam o jogo no caminho certo. Aliás, com o jogo 11 x 10, os comandados de Sarri diminuíram o ritmo, movimentaram a bola e tentaram deixar os minutos passarem sem arriscar muito e continuaram jogando na cobrança lateral. Felipe Anderson e Pedro erraram o gol no contra-ataque e só sobrou o apito final e os aplausos do Olímpico. A Lazio vence o Bayern (zero remates à baliza): Agora os quartos-de-final tornaram-se menos impossíveis.

Boletins

Recurso 7: Ele alterna movimentos para frente e para trás para fornecer suporte construtivo em incursões verticais para esticar o time e manter a defesa do Bayern ocupada. Ele trabalha bem mesmo quando não tem a posse de bola e no segundo tempo cobra com calma um pênalti muito forte

Isaxano 7: Dinâmico e reativo em espaços apertados, sempre pronto para atingir o homem na ala e atacar por trás do imóvel. Ele está em constante crescimento e cada vez mais confortável no Tridente Biancocelesti, mas ainda não é muito letal na frente do gol. No segundo tempo, desperdiçou grande oportunidade contra Neuer, depois venceu o pênalti que decidiu a partida

Geração 6.5: Ele se agarra a Kane, tentando dar-lhe o mínimo de espaço possível para se virar e chutar para o gol. Atenção e precisão na rotulagem. Ele também lida bem com sparring físico no ar

Ken 5: Atua como um craque avançado, administrando a bola de forma organizada e de costas para o gol, mas não consegue atacar o espaço no momento certo para chegar ao gol. Muller serve ele, e ele erra tudo no começo, a poucos passos de Providel, depois briga com Geela, mas não dói.

Müller 5: Ele trabalha nas entrelinhas sem dar referências precisas e com muita liberdade. Técnica e personalidade estão a serviço do time, mas ele é um pouco desajeitado na frente do gol e dificilmente acende a luz nas entrelinhas

Upamecano 4: Ele luta com a bola nos pés e observa. As ações mais perigosas da Lazio muitas vezes começam com incerteza na sua abordagem. Ele recebe o pênalti que decide a partida e também leva um cartão vermelho muito pesado por empatar a partida

Folha de resultados

Lazio-Bayern de Munique 1-0

Lácio (4-3-3): Providil 6; Marosic 6, Gila 6,5 ​​(36' Patrick 6), Romagnoli 6,5, Hisay 6 (15' El Lazzari 6); Guendouzi 7, Cataldi 6, Luis Alberto 6,5 (36' Kamada 6); Isaksen 7 (29' El Pedro 6), Immobile 7 (29' El Castellanos 6), Felipe Anderson 6,5.

disponível: Seppi, Magro, Casale, Napolitano. Apegado: Sári 7

Bayern de Munique (4-2-3-1): Preto 6; Mazraoui 6, Upamecano 4, Keim 5, Guerrero 5,5; Kimmich 5,5, Goretzka 5,5 (28' De Ligt 6); Sanneh 5,5 (37' Tal SV), Müller 5 (37' Rua Choupo-Moting), Musiala 6,5; Ken 5.5.

disponível: Ulrich, Schmidt, Dyer, Saragoça, Boy, Pavlovich. Apegado: Tuchel 5.5

governar: Lexier

Sinais: 24' O primeiro pênalti. imóvel (L)

Amonites: Kimmich (b)

despejo: 24' Upamecano (B) – Entusiasmo excessivo

Estatisticas

● Pela segunda vez na sua história, a Lazio venceu uma partida da fase eliminatória da Liga dos Campeões, depois de derrotar o Valencia por 1 a 0 em 18 de abril de 2000, nas quartas-de-final.

● A Lazio de Sarri tornou-se na primeira equipa italiana a vencer o Bayern Munique num jogo europeu desde o Inter de Leonardo em Março de 2011 (também nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões) – na primeira parte, uma série de 2 empates e 10 derrotas.

● A Lazio venceu três jogos consecutivos em casa numa única época da Liga dos Campeões pela primeira vez na sua história.

● A Lazio derrotou o Bayern de Munique em jogo oficial pela primeira vez na sua história, depois das duas derrotas sofridas na temporada 2020/21 (também na Liga dos Campeões).

● A Lazio venceu um jogo oficial contra uma equipa alemã pela primeira vez desde 20 de Outubro de 2020 (contra o Borussia Dortmund, neste caso, novamente num jogo em casa da Liga dos Campeões – há 1.212 dias).

● A Lazio foi a primeira equipa a não permitir ao Bayern Munique um único remate à baliza num único jogo em todas as competições desta temporada. O último time a conseguir isso foi o Liverpool em 19 de fevereiro de 2019, também nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

● Immobile marcou o primeiro gol na partida contra a Lazio, contra o Bayern de Munique, pela primeira vez na história do clube Biancocelesti. No geral, o último gol de Capitoline contra a equipe bávara foi o gol de Marco Parolo em 17 de março de 2021 (1.064 dias atrás).

● Ciro Immobile é o único jogador da Lazio que marcou dois dígitos esta temporada, considerando todas as competições: exactamente 10 golos para o avançado dos Biancocelesti, pelo menos seis mais do que qualquer outro companheiro de equipa.

● Ciro Immobile marcou os quatro pênaltis cobrados na Liga dos Campeões, todos pela Lazio.

● Ciro Immobile marcou em três jogos consecutivos pela Lazio em todas as competições pela primeira vez desde Abril de 2022 (quatro neste caso).

● Desde o seu regresso à Lazio em 2021/22, Felipe Anderson é o único jogador da Biancocelesti que disputou 100% dos jogos disponíveis em todas as competições: 131, incluindo o jogo de hoje.

● O Bayern Munique não conseguiu marcar em pelo menos dois jogos consecutivos em todas as competições pela primeira vez desde Maio de 2015 (neste caso, uma série de três jogos contra Bayer Leverkusen, Barcelona e Augsburg, com Pep Guardiola a permanecer no banco).

● O último jogador do Bayern Munique a sofrer uma grande penalidade e a receber um cartão vermelho directo num jogo da Liga dos Campeões antes de Upamecano foi Mehdi Benatia, frente ao Manchester City, a 25 de Novembro de 2014.

● Hoje, Jamal Musiala (20 anos) disputou sua 150ª partida oficial pelo Bayern de Munique (38 gols): O número de partidas pela seleção bávara é igual ao número de partidas disputadas por Miroslav Klose, que jogou pelo Bayern e pela Lazio em sua carreira.