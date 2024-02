Piacenza, a primeira vitória histórica. 3-1 em Portugal – Voleibol

o segundo dia

Sport Lisboa e Benfica (Portugal) – Vendas de gás Blueenergy Piacenza 1-3 (21-25, 23-25, 25-22, 23-25)

Sport Lisboa e Benfica (Portugal): Oliveira 1, Wohlfahrtstätter 2, Casas (L), Lucas Gaspar 11, Ventura Machado 19, Ishchenko 8, Santos 1, Da Silva Violas 1, Rioma Otto Alexo 12, Marquez 1, Westermann. Bernardo, Bandera e Brito não entraram. Todos.Matz.

Vendas de gás Piacenza: Andringa, Brizard 5, Kaneshi 5, Dias, Girone 7, Lille Hidalgo 13, Ricín 4, Ricci 2, Santos de Souza 19, Scanferla (esquerda), Simon Ates 17, Zlatanov. Não entre, Alonso, Hoover. Treinadora Anastasi Andrea.

Notas – Comprimento: 28', 31', 27', 42'; Total: 128'. Sport Lisboa e Benfica (Portugal): erros de entrega 15, vencedores 3. Vendas de gás Blueenergy Piacenza: erros de entrega 24, vencedores 7.

Lisboa – A primeira vitória histórica na Liga dos Campeões para o clube proprietário Elisabetta Corti Em sua primeira participação no maior título continental. Pela primeira vez chega ao quarto grupo da segunda jornada do Grupo C, na casa do Sport Lisboa e Benfica, em Portugal.

Para a equipe de Anastasi (em campo na largada com Resini na diagonal de Lucarelli, grupo oposto a Brizard, Simone e Ricci no meio, Scanferla Libero) 19 pontos de Lucarelli (58% no ataque), 17 de Simone (71% no ataque ). 3 bloqueios, 4 ases) e 13 do Lille que só começou no terceiro set (58% no ataque, 2 bloqueios).