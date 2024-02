Italianos na corrida. Pólo aquático masculino na final. Merisi ficou com a prata nos 100 metros livres. Razzetti bronze nos 200 metros medley – Corriere.it

Exibição de aviadores nos 100 metros livrescom Alessandro Merisi, que conquistou a medalha de prata Atrás do chinês Pan Zhanli, que há três dias estabeleceu o recorde mundial no revezamento 4×100. Uma atuação madura de Merisi, que terminou em segundo na corrida principal, à frente do húngaro Nemeth. Alessandro é o terceiro italiano a subir ao pódio nesta distância no estilo livre.

100 m acima do nível do mar d 1. Jack (Austrália) 53 polegadas 50 12. Chiara Tarantino 54'87 qualificada para as semifinais 200 metros costas EUA 1. Cisco (cinza) 1’56”64 18. Lorenzo Moura 1'59''80 eliminado 200m peito d 1.Douglas 2'24''15 6. Francesca Fangio 2'26''01 avançou para as semifinais 19. Sarah Franceschi 2'30''01 eliminada 200m peito U 1. Mattsson (Finlandês) 2'09''15 Não há italianos na corrida – Revezamento 4x200m livre D 1. Nova Zelândia 7'54''97 7. Itália eliminou 8'00''19 (Morini, Ramatelli, Minicucci, Dinocenzo)

Grandes mergulhos às 9h

27m finais

A Itália de alta altitude sobe no ranking mundial. No Porto Velho de Doha, depois de Elisa Cosetti nos 20 metros, Andrea Barnaba e Davide Baraldi nos 27 metros também melhoraram em relação ao Campeonato Mundial de oito meses atrás no Japão. O trieste de dezenove anos, que tem um metro e oitenta e é campeão mundial júnior na plataforma de 15 metros, terminou em nono com pontuação de 325,05 e subiu seis posições em relação a Fukuoka. O jovem de Como, de 23 anos e 1,70 metros de altura, está na décima segunda posição com uma pontuação de 315,40, também melhor do que em 2023, quando tinha 13 anos. A vitória britânica Aidan Hislop, que supera todos com um salto impressionante (5187b) de 151,90 que o coloca em 422,95. O dia é demais para todos, até mesmo para Gary Hunt, medalhista de bronze em Fukuoka e ícone do mergulho extremo, que terminou a série final em segundo lugar com 413,25 pontos. O especialista romeno Catalin Pietru Breda está em terceiro lugar com 410,20 pontos e conquistou a medalha de prata no Japão.