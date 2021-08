Tóquio 2020, ginástica rítmica: Itália avança para o bronze | Notícia

As borboletas deram a medalha de vôo azul nº 40. Ouro da Bulgária à frente da Rússia

a borboletas Da ginástica rítmica trouxe à Itália a quadragésima medalha em uma Olimpíada inédita. Martina Centofante, Agnes Durante, Alicia Morelli, Daniela Mogurian e Martina Santandria conquistaram uma impressionante medalha de bronze na final geral da equipe no último dia dos Jogos de Tóquio, com um total de 87.700 pontos. A Bulgária venceu com 92.100, prata para o Comitê Olímpico Russo com uma pontuação de 90.700.

As borboletas dão à Itália a última alegria de uma versão inesquecível das Olimpíadas. As meninas da ginástica rítmica conquistam um grande bronze no geral da equipe, e realizam dois excelentes exercícios na final. Os italianos terminaram com uma pontuação total de 87.700, atrás dos principais candidatos Bulgária (92.100) e do Comitê Olímpico Russo (90.700).

O quinteto formado por Martina Centofante, Agnes Durante, Alicia Morelli, Daniela Mogurian e Martina Santandria partem com um excelente treino com as cinco bolas, que valem 44.850 pontos apesar de serem punidos com uma penalidade julgada inferior à de muitos concorrentes. A primeira fase termina com a Bulgária em clara vantagem, com 47.550, à frente de uma Rússia um tanto derrotada (46.200) e uma Bielorrússia atordoada (45.750), enquanto outras seleções já estão fora da briga pela medalha.

Nos treinos com os três anéis e os quatro clubes, Israel, que terminou em quinto lugar no primeiro turno, arrisca as poucas chances restantes com alguns congestionamentos. O blues, por outro lado, filma um treino que é quase perfeito e leva 42.850 como uma molécula, totalizando 87.700 e bate uma Bielorrússia decididamente imprecisa. A estonteante Bulgária, que terminou com 92.100, não pode faltar, mas também a equipe do Comitê Olímpico Russo, prata (e ainda decepcionada) com 90.700. Para a Itália, o bronze fecha uma edição inesquecível, com o maior número de medalhas nas Olimpíadas, 40 (10) ouro, 10 pratas e 20 bronzes) e sem dias secos. Uma jornada olímpica à perfeição concluída com a doçura das borboletas da ginástica rítmica.