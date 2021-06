A Juventus está trabalhando em duas ou três iscas. Locatelli, dúvidas estranhas. Gosens entre sonho e realidade. Mancini, Oriali e Evani me irritaram! Isso mesmo: Garibaldi Juventus

Locatelli uber alles. Grandes manobras da Juventus em torno do meio-campista do Sassuolo e da seleção nacional. Ele é o homem certo para revitalizar o meio-campo da Juventus? É estranho dizer, mas os fãs da Juventus franzem o nariz. Eles sonham com o retorno de Pogba. Mas o polvo dificilmente voltará a Torino. Só uma possível transferência de Ronaldo para o Manchester United poderia dar início a um negócio complicado, porém, mesmo sem o Cr7. No entanto, existem estranhas suspeitas por parte daqueles que tiveram que engolir os Arthurs, Rabbits, Ramses e o anarquista texano.

Humilde reflexão dirijo aos leitores. Por conta própria, Locatelli é uma meia asa, não uma saída. Mas se você colocar um jogador do Goretzka (que se recusou a renovar com o Bayern no momento) ao lado de Locatelli (vamos deixar Pogba em paz), então você pode jogar com dois no meio-campo. E o “diretor” você pode fazer Dybala fazer isso. Com duas asas (a Juventus tem muitas) e um coração de atacante li e algumas leituras (Gosens) me fazem sonhar. Mas, sendo realista, tendo a manter os pés no chão. Então acho que a Juventus vai fazer no máximo duas cirurgias, três folículos. E se um desses fosse, digamos Pellegrini (uma temporada vaga em Gênova), eu poderia simplesmente levantar meu nariz. Estou curioso para ver Rovilla (se ele chegar mais cedo): porque Rovilla é um diretor que me parece dotado de corrida e técnica. E como Parachi não existe mais, estou inclinado a rejeitar um novo caso Romero.

A equipe tem a oportunidade de liderar o caminho. A Áustria tem um técnico experiente no “macumbe”, mas além de Alaba não tem estrelas. É uma boa equipe que joga no estilo italiano. A seleção nacional deve evitar inchaço no peito e acima de tudo evitar quedas. A Áustria é derrotável: contanto que você não a subestime.

Eles criticaram as jaquetas Armani assinadas por King Giorgio para a seleção nacional. Paolo Beldo, o lendário diretor de Ale Bonan (parabéns a ambos), observou que as jaquetas são semelhantes às usadas em um famoso show dos Beatles. Diante de um teclado preto que parecia para ela “um garçom”.

Vou torcer pela seleção nacional. Eu sempre tive. Mesmo se eu visse Mancini, Oriali e Efani (Vialli, não: ele o usava) sem luto em seu braço em homenagem à memória de Giampiero Boniperti, isso me irritou. Boniperti não era apenas o cara chamado Juventus. Era um memorial do futebol e parece um pouco, até um executivo federal. Poucos dias depois, também morreu Luis del Sol, estrela (única com Salvador) do operário da Juventus de Heriberto Herrera, que surpreendentemente venceu o scudetto contra o Inter de Milão.

Ajoelhado ou de pé? Com playground de arco-íris ou sem cores? Com a final em Londres ou por causa da variável delta em outro lugar? Ele se absteve de votar nas duas primeiras. Para o terceiro, palavras para o vento. Boris, o Vermelho, foi o político que mais gastou pela Ceferin e contra a Premier League: por isso, mesmo sob tortura, Ceferin não iria para a final de Londres. E como prova do quão perigoso esse homem é para o futebol, ele aboliu a regra dos gols fora de casa. “Porque ele não está mais atacando ninguém”, explicou. Por outro lado, se você fizer Goleto em casa, o ônibus de Mourinho parecerá uma perua quando você voltar. Deixe ela apostar?

No meu lago costumavam dizer: “El xe proprio un gran mona”.

Concluo minha conversa com Nápoles e com duas belas almas que, ao grito da “capital de Nápoles” (e talvez sobrevivendo da família Bourbon e do Piemonte), levantaram uma enorme túnica preta e branca na Piazza della Stazione com a inscrição: “Garibaldi é Juventus”. Agora Peppino nós temos Juve, enquanto ele estava vivo, nunca teve a chance de cruzar com ele, muito menos animá-lo. Mas Rivellini e Lauro têm razão: Garibaldi é a Juventus. Giuseppe Garibaldi uniu e dividiu o país ao mesmo tempo. Assim como a Juventus. Ele diz que na Itália existem muitos clubes e muitos torcedores. Isso é parcialmente verdade. Na verdade, na Itália, há Juventus e “Contra a Juventus”. Um nobre escreveu uma carta educada a Tony Damasquelli para o “Giornale” em celebração à grandeza de Giampiero Boniperti. “Mas – concluiu o mestre – Boniperti tinha uma grande falha: ele era um jogador da Juventus.” A propósito: seu amigo Giampa Ormezzano, um galã, excelente assinatura, depois de chorar por dias escreveu a melhor peça – entre os devotos – sobre Giampiero. Digite HYPERLINK “http://www.sportolimpico.it/” www.sportolimpico.it e você vai me dizer se eu exagerou.