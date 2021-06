Bélgica e Portugal onde ver na TV e ao vivo: calendário e escalações 27/06-2021

Onde ver Bélgica-Portugal, ronda de 16 dias do Euro 2021, Domingo, 27 de Junho, às 21h00. O jogo Bélgica x Portugal será transmitido ao vivo pelos canais Sky e Ray.

Da mesma forma que o placar nos apresentou uma das mais belas e emocionantes rodadas de 16 partidas, o desafio em solo espanhol entre Bélgica e a Portugal Traz consigo a consciência de que grande parte deste torneio nos deixará prematuramente.

O maravilhoso desafio entre Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo Para o trono da competição de bombardeiros de super-heróis é apenas uma das muitas ideias que esta grande correspondência combina, que também podem estar intimamente relacionadas Itália Mancini, será capaz de exibir.

O Bélgica Ela está em pleno desenvolvimento de sua “geração de ouro”, mas o perigo (e a preocupação) é não ser capaz de criar uma Nacional Vitória incrivelmente forte. Considerando a idade de muitos artistas europeu, junto com meu mundo No próximo ano, dois dos últimos arremessos possíveis da seleção belga serão no barril.

O grupo passou bem e o placar não foi muito bom com uma equipe Martinez Que se quisesse seguir em frente teria que enfrentar os melhores, começando pelos detentores do título.

também para Cristiano Ronaldo, que já conseguiu bater duas xícaras e vários recordes em sua camisa confortável PortugalEsta será uma das últimas grandes competições em que poderá ser protagonista e com vontade de dar o seu melhor para continuar a única geração vencedora da história do futebol português até ao momento.

amostras Euro 2016 Eles mostraram pontos fortes e fracos durante a fase de grupos e, pela segunda vez consecutiva, retomou a regra dos terços melhores. desafio contra lukaku Os camaradas são sugestivos mas também muito desafiadores e os portugueses terão de percorrer um caminho muito diferente do muito fácil que se estabeleceu na expedição em França.

Vai ser uma partida Bruno Fernandez e Kevin De Bruyne, é provável que duas cartas sejam distribuídas por jogo em uma linha, bem como um jogo de variedade لعبة Bernardo Silva, Dries Mertens, Pepe, Eden Hazard.

Entre os campeões que aspiram a ser um, a última palavra estará em campo.

Últimos desenvolvimentos nas seleções da Bélgica e Portugal

Mais uma rodada, mais um recorde para Cristiano Ronaldo que, graças a uma dobradinha contra a França, se tornou o maior goleador da história das seleções de futebol.

O Bélgica por Roberto Martinez Ele não economiza em mostrar todos os talentos ofensivos de sua equipe e está esperando para saber as verdadeiras circunstâncias do Kevin De BruyneNo entanto, ele tem alternativas muito válidas.

O 4-3-3 Belga, consistindo em cortês Na porta estará na frente dele, Mounir e virtungen Na parte mais ampla da defesa com Alderweireld e negador para o centro.

Meio-campo, provavelmente desprovido de Dinar do Kuwait, vai ver lá Tillmans e e divirta-se no mediador e Thorne Hazard Um pouco mais avançado.

Em primeiro plano, espaço para l’Hazard “Madrid”, este é Éden, que será amplamente reproduzido e do outro lado do seca Mertens.

O único conselho, como sempre, Romelu Lukaku.

Você vai jogar um espelho Portugal por Fernando Santos Com Roy Patricio, o grande protagonista na partida contra a França, no gol e nas quatro linhas compostas por Semedo, Baby, Robin Dias e Rafa o guerreiro.

No meio-campo, não deve haver mudanças em relação à partida contra a França, por isso se reencontram سي Danilo, João Moutinho e Renato Sanchez.

no ataque, Joao felix Ele se senta, novamente, no banco e com ele também Bruno Fernandez Considerado o menor desempenho em um 4-3-3.

Então eles serão Bernardo silva e Diogo Jota Para apoiar o detentor do recorde com a camisa número 7, Cristiano Ronaldo.

Possíveis seleções para Bélgica e Portugal

Bélgica (4-3-3): Courtois. Meunier, Alderweireld; Denayer, Vertonghen; Tielemans, Witsel, T. Hazard; Mertens, Lukaku, E Hazard

Portugal (4-3-3): Roy Patricio; Semedo, Pepe, Robin Dias, Guerreiro; Danilo, Moutinho, Renato Sanchez; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.

Como assistir tv ao vivo na bélgica e em portugal

Jogo: Belga e portugal

Belga e portugal dados: 27 de junho de 2021

27 de junho de 2021 Mesa: 21,00

21,00 Canais de TV ao vivo: Sky Sports UNO (Canal 201), Sky Sport (Canal 256), RAI

Sky Sports UNO (Canal 201), Sky Sport (Canal 256), RAI transmissão ao vivo: SkyGo (aplicativo), NowTv (aplicativo e site), RaiPlay (aplicativo e site)

Será possível assistir à partida da Bélgica comandada por Roberto Martinez e de Portugal contra Fernando Santos, e a partida vai durar horas. 21:00 no domingo, 27 de junho de 2021, por possuir uma assinatura céu Incluindo os pacotes “Futebol” e “Esportes”. O jogo em La Cartuja, em Sevilha, será visível através do decodificador Sky e dos canais RAI usados ​​para contar a história dos jogos do Euro 2021.

A partida também estará disponível ao vivo Peça de Ray, ele pode ser baixado de suas lojas de smartphones ou diretamente visível ao fazer login no site Raiplay.it, Vamos céu vai, por possuir uma assinatura Sky, ou agora mesmoApós adquirir o pacote “Futebol e Esportes”.

Onde ouvir os comentários de rádio para a Bélgica e Portugal

É possível ouvir os comentários das rádios belgas e portuguesas ao vivo nas frequências da Rai Radio Uno ou clicando no botão PLAY do player abaixo.

https://tunein.com/embed/player/s25212/eADV

É possível ouvir os comentários dos jogos em dispositivos móveis, como smartphones e tablets, baixando o aplicativo gratuito RaiPlay Radio, habilitado para as plataformas Android e iOS.

Precedentes e estatísticas Bélgica e Portugal

Existe um equilíbrio nos precedentes entre estas duas equipas: em 6 confrontos efectuados, 2 vitórias da Bélgica, 2 empates e 2 vitórias de Portugal.

Portugal espera seguir os passos da expedição vencedora do Euro 2016, onde se classificou em terceiro lugar.

Cristiano Ronaldo com 109 gols se tornou o jogador mais prolífico da história das seleções nacionais.

A Bélgica é uma das únicas três equipas a terminar o grupo com todos os pontos e é também a terceira melhor defesa do torneio (1 golo sofrido) e a segunda melhor atacante com 7 golos, a par de Portugal e Itália.

