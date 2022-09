Napoli bateu em San Siro: 2-1 em Milão com Politano e Simeone. Spalletti mantém Atalanta no topo | liga

No atraso de espera que fecha O sétimo dia da Liga Italiana Napoli venceu o San Siro por 2 a 1 Está em primeiro lugar com Atalantaantes de parar. Azure assume a liderança da penalidade politanoMilão igual Jerrod Mas no final ela vence Spalletti. Ele faz isso com as costas Simeone Quem encontrar uma rede que possa mudar o equilíbrio do torneio.

Combine A corrida começa com marcha baixa. poucos estádios, Jeroud é o mais perigoso: Em algumas vezes ele é o protagonista de algum scrum na área. Em uma, ele pegou a bola perfeita para a Calábria, pronta para sacar. Sua melhor chance de falar é em 13 minutos. Ele chuta bem para o gol, mas Merritt se supera e com a ajuda do travessão mantém o placar de zero a zero. O mais animado de Nápoles Kvaratskelia O que indica e avisa Kéer e Calabria.

Pioli em 46′ corre para cobrir e incluir Dest e Kalulu. No entanto, o georgiano é inexpugnável e está espalhado na área pelo antigo Barcelona. Com ajuda de Var, Mariani dá pênalti e Politano o substitui. O Milan sente a reação nervosa, encontra uma nova força no banco e encontra em Diaz e Messias. As mudanças imediatamente deram os resultados desejados e a pressão rossonera levou a isso até. Theo Hernandez embala o habitual Giro em boa forma para marcar 1-1. No turbilhão de mudanças, Spalletti caça Simeone O argentino é imediatamente respondido. O antigo Verona acerta na perfeição num cruzamento de Mario Rui e adianta. Também há tempo para uma surtida ofensiva Kalolo Quem imprime seu chute no travessão. O Napoli, no entanto, verifica e confirma sua candidatura ao campeonato de altitude.



