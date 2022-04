Série A: Bolonha – Inter 2-1, Atalanta – Turim 4-4 – Esportes

Bolonha 2-1 Inter (1-1) (Coroa). Atalanta – Turim 4-4 (2-2) (Coroa)

Harakiri Inter: Em Dall’Ara, ele perde uma oportunidade que pode custar o Scudetto, faltando quatro dias para jogar. Na noite em que o clube italiano sonhava em vencer o Milan, a derrota inesperada chegou: a falta de pato de Radu, convocou o segundo goleiro para substituir o último Handanovic. Respectivamente, o adiamento é suave, dando a Sansão os gols mais fáceis de vencer. Ao final da partida, o goleiro sai de campo em prantos, sendo consolado pelos companheiros. É um nocaute muito doloroso, porque o Inter começou forte, encontrando vantagem três minutos depois com Perisic na revanche sobre o Dall’Ara, que perdeu no último dia 6 de janeiro devido à decisão da Covid e da ASL de colocar em quarentena os anfitriões do Bolonha na véspera do partida. O Inter então recomeçou por 3 a 0, o que levou a nada além da revanche, confirmando que o Bolonha é um árbitro neutro do torneio: depois de tirar um ponto de Milan e Juventus, conquistou três pontos com o Inter, que ainda está em busca. Um pontapé inicial surpresa para os nerazzurri: Além do goleiro, Bastoni também não esteve em sua melhor forma durante o aquecimento, com Rado entre as listas e Demarco no meio das três. Só então o Inter, que parecia ter colocado o jogo em uma ladeira pronta: aos 3 minutos, em uma lateral esquerda, Perisic corta atrás dos zagueiros, pega a bola, pula, troca de palco com um de seus companheiros, túneis para Barrow e salta para trás. Às sete para a vantagem. O Inter dominou o gol e tocou várias vezes com Lautaro e Dumfries, que devorou ​​em três ocasiões e não encontrou a porta, também graças ao desligamento divino de Sumuro e Midel.

O Bologna não estava por perto, até o minuto 29, quando o ex-Arnautovic conseguiu capturar a equipe, esvaziar Barrow e se posicionar na área, para controlar DiMarco no passe de cabeça de Barrow por 1-1. Inzaghi reclama do erro de Soriano contra Perisic na recuperação da bola de Rosobli, mas Duveri, que adota um contra-ataque inglês, confirma e culpa o técnico do Inter pelos protestos. É o golo que muda o jogo, já que o Bolonha tentou figurar no mesmo eixo, sem sucesso. O Inter retomou o ataque no segundo tempo, com chutes de fora de Brozovic e Demarko que encontraram Skorobski pronto, um milagre aos 10 minutos cabeceando Correa de escanteio, Bologna respondeu com um contra-ataque Arnautovic-Barrow, que viu o chute do gambiano alto da borda. A Inter não se destacou, também graças ao desligamento divino de Theate e Medel em Dumfries e Brozovic e depois Inzaghi mudou: dentro Dezko e Sanchez para Correa e Barella, que não aceitaram bem e saíram sem esconder toda sua decepção. Trident, Inzaghi cai, mas o Inter perde o equilíbrio e um minuto depois, ainda no eixo Barrow-Arnautovic, o Bolonha tem um contra-ataque, mas o austríaco perde o mais bonito. O jogo fica tenso: vermelho chega para o colaborador técnico de Nerazzurri, Spicciarello, que marca com Theate, e amarelo para Calhanoglu (aviso, Udinese vai errar. Jogo de mérito em Empoli, um jogo de Buffon na segunda-feira em Perugia, e depois de dois minutos salvos Dominguez na linha sobre Dambrosio e Inter de Milão, você tem que desistir e o goleiro sai em lágrimas.

No outro jogo às 20h15Atalanta e Turim empataram em 4 a 4. Granata avançou imediatamente com Sanabria, depois um pênalti de Morell e uma duplicação de De Ron, mas sempre um pênalti era a bomba com Lukic indo para 2-2. O equilíbrio foi quebrado no segundo tempo com um novo pênalti que Lukic converteu e um gol contra para Froler. Atalanta fica aquém com Pasalic e novamente com um pênalti e novamente Muriel acerta 4-4.



