Aos 31 anos, vive um momento de renascimento, embora haja um mercado – o do seu clube – que influenciou o seu papel: Matías Oliveira chegou na faixa da esquerda, mas o início da temporada é de Mario Rui, que o convenceu como seleccionador de Portugal, recebeu o certificado da brilhante largada pela ala azul.

Nápoles, a revolução silenciosa de Mario Rui: está de volta ao azul e Portugal: “Estou aqui para ajudar”

O sorriso de um solteiro está sempre pronto, a piada dolorosa na ponta da língua social, a malícia gratuita que sempre sai. Viver seis anos com uma cruz não foi fácil para ninguém, mas ele, um soldado português que parece ter saído de uma estátua austro-húngara da Primeira Guerra Mundial, dá de ombros e segue em frente. Ele luta, corre e defende seus companheiros em combate corpo a corpo. E sempre jogue. Com Spalletti, que também o chama principal – mestre.

Nápoles e Portugal, nenhuma diferença: está sempre lá. Estreia na Liga das Nações também no sábado, num jogo de 4-0 frente à República Checa, sobretudo autor do passe de assistência a surgir de Bruno Fernandez. Cenas já vistas – escreve Corriere dello sport – ou seja, gostei mais ou menos de uma semana atrás em San Siro: com o Milan foi ele quem convidou cholito. Em suma, Mario ainda foi decisivo: saboreou muito, mas seu desempenho nada mais é do que uma confirmação de crescimento contínuo. Da vingança construída com o trabalho e a paciência de quem conseguiu acabar com as críticas indignas que em alguns casos foram ferozes e desproporcionais.

“Conseguimos atingir todos os objetivos – disse Roy à TV Lusitana -, tínhamos muitos jogadores em risco de ficar de fora contra a Espanha, mas a nossa mente não estava lá, era vencer e continuar no caminho da vitória. equipe muito forte, mas isso não muda nada no nosso objetivo, é entrar para vencer. O conforto pode estar no nível do ranking, mas na nossa cabeça não existe esse tipo de conforto. Você está sendo chamado para o Catar? não é o ponto, não tenho que pensar muito em nível individual. Fiquei muito feliz de estar aqui e ajudar meu país. É um prazer e um orgulho sempre sermos convidados a representar nosso país. É o ponto culminante de um sonho. Estou feliz por estar de volta, infelizmente devido à lesão de Guerreiro, desejo-lhe tudo de bom”, concluiu Mario.

