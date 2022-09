Nomeação em junho na Holanda

Holanda, Croácia e uma entre Espanha e Portugal serão os adversários da seleção dos Açores

Itália volta à final do Quarteto das Nações. Pela segunda edição consecutiva A Azure será a campeã do capítulo final da competiçãoprogramado em Holandês Na próxima primavera: semifinais e 14 e 15 de junhodepois 3º lugar 4º lugar e grande final, ambos estão agendados 18. Para disputar o título de Mancini os meninos estarão lá especificamenteHolandêsO Croácia e um no meio Espanha e Portugal.

O derby da Península Ibérica, marcado para terça-feira às 20h45 em Braga e transmitido Ao vivo na Italia 1 e transmitido em SportMediaset.it, penalizará o vencedor do segundo grupo da Liga A, último classificado para as meias-finais. Em seguida, os acoplamentos são criados por um Cancelamento.

Os quatro últimos foram montados Em junho passado na Itáliaentre Milão e Turim, com a seleção derrota por 2-1 nas meias-finais para a Espanha e depois o vencedor da “final” contra a Bélgica (Sempre com uma pontuação de 2-1). Então os aluguéis eram vermelhos por sua vez Derrotas na final contra a FrançaO segundo vencedor do torneio depois de Portugalque ergueu o troféu ao céu na edição inaugural de 2018/19.



