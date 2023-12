E agora a emoção da Liga dos Campeões. Um começo difícil em Portugal

Uma difícil primeira aparição no sorteio principal da Liga dos Campeões de Hóquei no Gelo para o Forte dei Marmi Porsche Center, que participa esta noite às 22h00 italiano no circuito português de Barcelos, enquanto no outro grupo está agendado o derby Barcelona-Liceo. O Barcelos, clube que associou o seu período de esplendor à presença dos irmãos Bertolucci nas suas fileiras, é sexto no campeonato português ao fim de dez jornadas, a cinco pontos do líder e fresco de uma derrota por 6-1 frente ao Braga.

A equipa orientada por Paulo Freitas conta com elementos de boa qualidade, desde o guarda-redes argentino Acevedo ao compatriota Rampolla (ex-Sarzana), o internacional francês Safro e elementos comprovados como Querido, Vieira e Morris. Um grupo assustador com certeza, principalmente na pista deles, que sempre foi extremamente quente. Passando para o Forte dei Marmi, depois da vitória clara do Sandrego e antes do jogo de domingo em casa (18h00 frente ao Sarzana), o jogo fora de casa da Liga dos Campeões é um teste convincente para avaliar o nível de forma alcançado pela equipa do Versilia e a sua estabilidade a nível internacional.

Um bom desempenho na fase preliminar diante de sua torcida nos dá esperança, mesmo que Gnata e seus companheiros acabem em um grupo muito difícil, sem times para se aproximar no papel, com o Barcelona sendo o favorito e o favorito para competir contra. O jogo pode ser decisivo Uma saída portuguesa invicta seria um excelente começo numa competição que interessa ao clube Versilia, principal patrocinador Attilio Bende.

Programa do primeiro dia. Grupo A: Barcelona-Liceo, Barcelos-Forte. Grupo Dois: Benfica – Calafell, Reus – Sporting. Grupo 3: Lérida Tomar, Porto Tresino. Grupo 4: Lodi-Saint-Omer, Oliverense-Valongo. A segunda rodada da Liga dos Campeões, em que o Rossoblu receberá o Barcelona, ​​está marcada para 14 de dezembro.

