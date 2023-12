Crazy Arsenal 4-3 Luton aos 97 minutos

Chefe louco e louco. Desta vez, foi o Arsenal quem fez a vitória impressionante, conquistando uma vitória emocionante por 4-3 em Luton Town. Aos 97 minutos com Declan RiceSua compra mais cara. Um gol de cabeça com a ajuda do capitão Odegaard, permitindo à equipe de Arteta alcançar a sexta vitória consecutiva em todas as competições e ampliar para 5 e 6 pontos a diferença entre Liverpool e Manchester City, onde jogará na quarta-feira, na rodada do meio da semana. O golo de Rice é ainda mais precioso porque desta vez os Gunners não mereciam vencer, surpreendidos pela organização dos Hatters e traídos pelos erros de David Raya, o guarda-redes que Arteta quer titular mas que tem dois golos da equipa da casa. Sua consciência de recuperação. O Luton Town ainda recebe aplausos em Kenilworth Road, o terreno imortal que o Liverpool também enfrentou e ao qual o Manchester City chega no domingo. Na outra partida da 15ª rodada do Campeonato Inglês, o Wolverhampton conquistou a vitória que faltava há duas rodadas ao derrotar o Burnley por 1 a 0: Hwang decisivo aos 42 minutos.

Chaves – Rice resolve uma luta em que era o lutador habitual na frente da defesa, o elo entre as linhas de defesa e ataque. Ao seu redor, o Arsenal não se movia como de costume. Faltou criatividade do ala Gabriel Martinelli, que mesmo assim marcou o primeiro gol, e Bukayo Saka, por outro lado, fez um jogo estranho, com duas assistências e nada mais. Muito melhores foram Gabriel Jesus e Kai Havertz, ambos enérgicos, marcando gols e muitas vezes ocupados se revezando na busca por bolas jogáveis. Odegaard deu um passo para trás mais do que o normal, mais perto de Reis, mas mais longe do ataque, ao retornar à sua posição para o ataque final. Os erros de Raya reabrem a questão do goleiro: No início da temporada jogou Aaron Ramsdale, e agora acaba no banco com cara feia e com a ideia de sair para salvar sua vaga na seleção, mas a competição entre os dois acabou. O que leva a machucar os dois, causando muito estresse. Rea perdeu a chance de marcar 2 a 2 para escanteio no início do segundo tempo e certamente poderia ter feito melhor sobre Barkley por 3 a 2. Por isso também o Luton merecia pelo menos um ponto: conseguiu se recuperar duas vezes, sair na frente e não só ficar no escanteio para se defender, mas tentar desferir alguns socos. No final, ela recebeu o golpe final enquanto se esforçava para se defender. READ Juventus e Scanavino podem contratar Campos como diretor esportivo