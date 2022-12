HEIR LOZANO – Embora o mercado de janeiro esteja à nossa disposição, o Nápoles também está trabalhando e de olho nas tacadas que podem cair na janela de junho. Conforme relatado pelo Corriere dello Sport, a empresa azul tinha como alvo David NerisO extremo do Benfica nasceu em 1997.

Proveniente de Portugal, potencial herdeiro de Lozano, extremo do Benfica está em destaque

O futuro de Hirving Lozano pode estar em jogo, seu contrato expira em 2024 e não há rumores sobre sua possível renovação. Uma prorrogação do contrato implicaria, como sempre, um reajuste salarial e é difícil contestar as políticas da nova empresa, visto que o salário do mexicano já ultrapassa o teto de 3,5 milhões por ano. Portanto, sem a renovação, o jogador expira ou pode deixar o Napoli no verão. Rumores de mercado já falam dele, principalmente da Inglaterra e o Napoli deve se proteger com uma compra que respeite os ditames já impostos na última janela de transferências em junho. David Nares é jovem, é um jogador flexível, joga à esquerda e à direita e tem um passado como lateral. a toupeira? O Benfica tinha fixado o preço do cartão em 40 milhões.