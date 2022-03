México e Estados Unidos de Lozano voam para o Catar 2022: Costa Rica nos play-offs

É uma noite de celebração para o México e os Estados Unidos. De fato, as duas seleções venceram a Copa do Mundo de 2022 no Catar, terminando respectivamente em segundo e terceiro no grupo da CONCACAF, atrás do Canadá, que já havia se classificado na última rodada e no Mundial 36 anos após a última vez. Por outro lado, a Costa Rica, que terminou em quarto lugar, enfrentará a Nova Zelândia (5 a 0 sobre as Ilhas Salomão) no play-off interdistrital a ser disputado em junho (porOutro playoff verá o Peru e o vencedor do playoff Emirados Árabes Unidos-Austrália). Inúmeras surpresas na décima quarta e última rodada de qualificação, com disposições que, no entanto, já estavam quase escritas.

México na Copa do Mundo, vitória retorna à Jamaica

Tudo é fácil para o México, que venceu El Salvador por 2 a 0 e voou para o Catar. Para abrir o registro está Antona que, aos 17′, Ele é o mais rápido de todos os tempos a repetir o salto curto de Gonzalez para a rede com um cabeceamento de Raul Jimenez. No final do primeiro tempo, a dobradinha chega também, com Jimenez se virando de 11 metros. Pouco menos de meia hora para o jogador do Napoli, Lozano, que entrou no lugar de Antona aos 64 minutos, quando o placar e a partida já estavam no gelo. A Jamaica também venceu Honduras por 2 a 1. Convidados passam com Tejeda que converte o pênalti marcado após a revisão para o Var. O tapa desperta os anfitriões que encontram o mesmo antes dos 45: outro pênalti, desta vez Bailey marca. Quando o primeiro intervalo parece estar chegando ao fim, a Jamaica completa o passe e leva a vitória graças ao ex-Lazio Ravel Morrison, que é bom em aproveitar um atraso difícil da defesa ao cortar um canto no poste mais próximo. Aos 61′ parece haver um ponto de viragem importante, quando Green é enviado para as instalações de Lopez; Var intervém novamente e depois de revisar o árbitro pinta apenas de amarelo.

Costa Rica nas eliminatórias, uma derrota indolor para o Canadá

A Costa Rica venceu os EUA por 2 a 0, mas não é suficiente para vencê-los na classificação (o saldo de gols na verdade recompensa a seleção com estrelas e listras). No entanto, os convidados começam melhor, com Keylor Navas tendo que superá-lo em duas ocasiões sobre Robinson. Em uma delas, no início do segundo tempo, Calderón, após a intervenção do goleiro do PSG, foi bom em salvar a quadra de Weah rejeitada na linha. Assim, a estatística de gol implacável está balançando implacavelmente e a Costa Rica leva vantagem aos 51 minutos com Vargas, bom em se destacar acima de todos os outros no canto esquerdo. Até à hora de acordar 9 minutos depois vem o duplo, ainda de bola parada, para Contreras que resolve um problema na área. No entanto, Keylor Navas, um dos melhores em campo, foi obrigado a levantar a bandeira branca aos 78 minutos após outra entrada brilhante em Pulisic: um desenvolvimento anormal com o pé direito. Mas um pouco de sentimento no jogo Panamá-Canadá. Os visitantes, que já haviam confirmado o passe para o Catar 2022, perderam por 1 a 0 com Gabriel Torres comemorando sua 100ª presença com a seleção e fazendo um cruzamento da esquerda para a rede de bandeja. Depois de arriscar um duplo com Waterman, Canadá corre para a frente e a 83′ perto do nível de David impresso no travessão.