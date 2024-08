Campeonato Europeu Sub-20, Itália – Portugal 3-0: novidades e resultado

Segunda vitória da seleção nacional no Sport Ireland National Indoor Arena, em Dublin, o artilheiro da partida foi o oposto italiano Meret Adegwe.

Dublin – O segundo dia e a segunda vitória da seleção feminina sub-20 no Campeonato Europeu. No Sport Ireland National Indoor Stadium, em Dublin (Irlanda), sede do Grupo B, os atletas do técnico Gaetano Gagliardi venceram Portugal por 3 a 0 (25-23, 25-16, 25-19); Uma confirmação importante para o grupo azul, que veio depois da vitória de ontem na estreia frente à República Checa, que colocou Erika Esposito e as suas companheiras na liderança do grupo. A artilheira da partida foi a italiana Merit Adegwe com 19 pontos, seguida por Nicole Piomboni com 18 pontos. A Itália volta a campo amanhã, às 21h, contra a Sérvia.

Um início de jogo difícil para a Itália, que sofreu um início de jogo importante dos portugueses, que escaparam do 0-4 para o 3-8. Erika Esposito e suas companheiras fizeram bem em não desabar e recuperar o ritmo (8-11) até que o empate foi restabelecido aos 13. No meio da partida (16-16) foram os italianos que ficaram com o nariz à mostra (19-17) ; No final, Portugal voltou a entrar em contacto (21-21), mas foi a Itália que encontrou o prolongamento decisivo que lhe permitiu fechar o set em 25-23. Depois de um grande equilíbrio no início da segunda parte do jogo (6-6), foi a equipa azul que venceu a corrida (12-8); A vantagem que a Itália conseguiu alcançar da melhor forma, passando de 17-11 para 20-13.

Impulsionados pela vantagem conquistada, os atletas do técnico Gagliardi conseguiram fechar o segundo set com o placar de 25 a 16. No início do terceiro grupo, os portugueses tentaram a fuga (4-6), mas a Itália conseguiu não deixar escapar os seus concorrentes e parou o resultado em 6-6. A seleção italiana passou então para +3 de 13-10 para 16-13. A vantagem aumentou para 20-14, mas Portugal conseguiu reduzir a diferença (20-17). A Itália fez um bom trabalho ao manter o ritmo acelerado até o final e terminou a partida com um placar de 25-19. Itália – Portugal 3-0.

Quadro de classificação

Itália – Portugal 3-0 (25-23, 25-16, 25-19)

Itália: Esposito 5, Atama 1, Adegwe 19, Piomboni 18, Manfredini 9, Sasolini 1, Bardaro (L). Morrone 1, Mônaco 4, Magnabusco 1. Ney Gambini, Bossu, Ndoye, Micheletti. todos.

Portugal: Montero 9, Garrido 2, M. Ferreira 13, Coelho 6, c. Garces 6, m. Garcés 3, Márquez (esquerda). Alexo, F. Ferreira, Santos. Ne Campos, Costa, Amaral, Cervera.

Comprimento: 26′, 24′, 27′

Árbitros: Ivkovic (Croácia), Hagstrom (Suécia).

Itália: VIII, VIII, IX, XIX.

Portugal: 0 A, 4 SP, 5 mV, 16 et al.

Calendário e resultados

POOL II (Dublin, Irlanda)

05/08

Sérvia-Ucrânia 3-1 (21-25, 27-25, 25-22, 28-26)

Itália – República Checa 3-0 (25-21, 25-19, 25-19)

Irlanda – Portugal 0-3 (12-25, 8-25, 11-25)

Polónia – Finlândia 3-1 (25-11, 25-19, 17-25, 25-20)

08/06

Itália – Portugal 3-0 (25-23, 25-16, 25-19)

16h: Sérvia – Polônia

18h30: República Tcheca – Finlândia

21h: Ucrânia – Irlanda

7/08

13h30: Portugal – Finlândia

16h: Irlanda – República Tcheca

18h30: Polônia – Ucrânia

21h: Itália – Sérvia

08/09

13h30: República Tcheca – Polônia

16h: Finlândia – Irlanda

18h30: Sérvia – Portugal

21h: Itália – Ucrânia

08/10

13h30: Sérvia – Finlândia

16h: Itália – Irlanda

18h30: Polónia – Portugal

21h: Ucrânia – República Tcheca

12/08

13h30: Finlândia – Ucrânia

Quatro horas da tarde: Portugal – República Checa

18h30: Irlanda – Sérvia

21h: Polônia – Itália

13/08

13h30: Portugal – Ucrânia

16h: República Tcheca – Sérvia

18h30: Finlândia – Itália

21h: Irlanda – Polônia

Semifinais 1º ao 4º lugar (Sófia)

16/8 O primeiro grupo I-O segundo grupo II

16/8 Primeiro grupo 2 – Segundo grupo 1

Finais (Sófia)

17/08 às 14h30: terceiro ao quarto lugar

17/08 às 17h30: primeiro lugar – segundo lugar

* (horários dos jogos italianos)

transmissão ao vivo

Todos os jogos da fase de grupos são transmitidos ao vivo no canal da Associação Irlandesa de Voleibol no YouTube. Todas as informações estão disponíveis no site oficial do evento.