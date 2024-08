Olimpíadas de Paris 2024, ao vivo hoje, 7 de agosto: Tampere comete um erro a 2,27, mas está na final. Palmisano e Stano terminaram em sexto lugar na maratona. É: “Curso com Covid”

Não há treinamento no Sena para os Azzurri

(Pela correspondente de Paris, Ariana Ravelli) Não houve treino no Sena para os azzurri, que preferiram ter menos informações sobre o estádio por medo de contrair a doença. O coordenador técnico da seleção nacional tomou o seu lugar éTefano Rubaudo.

Embora tenha sido anunciado que é possível experimentar o trecho do Sena onde será realizada a corrida de 10 km, entre a Ponte Alexandre III e a Ponte Alma, nos mesmos horários das corridas programadas para quinta e sexta-feira a partir das 7h30, Giulia Gabrieleschi, Ginevra Tadeucci, Domenico Asrenza e Gregorio Paltrinieri Eles preferiram terminar a preparação na piscina do que no circuito olímpico. A decisão foi tomada pelo coordenador técnico Rubaudo, pelo técnico Fabrizio Antonelli e pelos próprios atletas em conjunto com a administração federal.

«Confiamos nos organizadores e nos profissionais médicos e científicos responsáveis ​​pelas verificações do Sena, mas preferimos evitar o risco de qualquer tipo de contaminação testando o campo de competição – confirma o técnico Fabrizio Antonelli – Realizamos treinos específicos para natação contra e contra a corrente e estudaram detalhadamente o campo racial. “Estamos prontos para enfrentar adversários e dificuldades ambientais”.

Em vez de atletas, para transmitir dados e sensações, Robaudo, vencedor da primeira medalha de ouro no Campeonato Europeu Italiano de Cross Country, em Terracina, em 1991, mergulhou. “Fiz meia volta e recebi a confirmação do que sabemos – diz. A água não tem sabor nem cheiro e as correntes são muito fortes. Na direção oposta, leva três vezes mais tempo para realizar o mesmo alongamento do outro lado. Eles ampliaram a passagem sob a ponte criando um funil durante o triatlo. Agora vou passar a informação à equipe para planejar melhores táticas de corrida.”

As seletivas no Sena foram abertas por quatro jovens franceses que abriram o caminho e foram filmados pelas câmeras. Depois houve alguns atletas que nadaram e outros que preferiram evitar.

O programa da prova já está confirmado: 10km femininos de amanhã e 10km masculinos de sexta-feira; Ambos começam às 7h30.