Rumo Portugal-França: possíveis escalações, horários e onde assistir na TV

Hamburgo, 4 de julho de 2024 – Para muitos, esta é uma final esperada, como a Alemanha contra a Espanha. em vez de, Portugal E França Eles estão competindo por uma vaga nas semifinais. Desafio geracional: Por um lado, Cristiano Ronaldo, na última aventura europeia da sua carreira, e por outro, Kylian Mbappe, cujo ídolo sempre foi o português.

por segundo o quarto para o último para euro 2024 Duas equipes se enfrentam e enfrentam vários problemas, mas graças ao seu talento sem limites, conseguem um ingresso para o evento. Portugal só conseguiu vencer a Eslovénia nos penáltis cristão Ronaldo Que assistiu a um pênalti defendido por Oblak aos 105 minutos antes de marcar o gol da loteria enquanto pedia desculpas à torcida que também o viu desesperado e aos prantos. E acreditar que os eslovenos estavam a um passo de um golpe: dois minutos após o final da prorrogação, uma jogada sangrenta de Pepe abriu caminho para Sisko, que chegou na frente de Diogo Costa, perdeu o nocaute. O goleiro do Porto é um grande goleiro heróiem pé de igualdade com seu colega Mike Minyan Quem salvou em diversas ocasiões França Contra a Bélgica. Para uma equipe Deschamps Foi necessário um gol infeliz de Jan Vertonghen a cinco minutos do final para passar. Portanto, este desafio de dentro ou de fora é essencial para testar o verdadeiro valor destas duas equipas que aspiram ao primeiro lugar. Portugal e França entrarão em campo Sexta-feira, 5 de julho, às 21h, no Estádio Volkspark, em HamburgoO árbitro será o inglês Michael Oliver.

Possíveis formações

Jogo por dentro ou por fora, estamos na fase básica e por isso o melhor disponível está dentro. Martinez Ele escolhe seu estilo clássico 4-2-3-1 Ronaldo Um sinal de ataque na esperança de marcar o seu primeiro golo em jogo aberto neste Campeonato da Europa. Atrás dela está uma linha tripla com Bruno Fernández No meio e Bernardo E Liao no lado. Sempre atrás Pimenta Com experiência na liderança de um ataque de quatro jogadores, Diogo Costa foi convocado para a baliza para replicar o desempenho frente à Eslovénia. Deschamps deveria dispensar isso Rabiot, não qualificado. Ele deveria jogar no lugar do meio-campista Camavinga Junto com Kante e Tchouamini, atrás do trio Mbappé-Dembélé-Griezmann. Segue-se, entre os vários duelos individuais, os entre os jogadores do Milan, Leão e Theo Hernandez. Abaixo estão as escalações possíveis.

Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Mendes; vitinha, palinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leão; Cristiano Ronaldo.

França (4-3-3): Minian. Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanti, Tshwamini, Camavinga; Dembélé, Mbappé, Griezmann.

Onde você vê o desafio?

Para acompanhar Portugal e França, jogo apto para os quartos-de-final do Euro 2024, haverá dois suplentes. O primeiro o representa Opinião 1, que transmitirá gratuitamente a partida com comentários de Alberto Remedio e Antonio Di Gennaro. Já a segunda operadora é a Sky Sports, que transmitirá a partida em todos os canais Sky Sports Uno (Canal nº 201), Sky Sports Calcio (202), Sky Sports 4K (213), Sky Sports (251), com comentários de Andrea Marinuzzi e Luca Marchegiani. Também é possível que o jogo Portugal-França seja visível ao vivo fluxo sobre agoraE Ripplay e Sky Go.