Ele vive! Itália x Croácia, segunda partida do Campeonato Sitibello. Atualizações ao vivo em tempo real, relatório de jogo e informações

Três erros graves e assim o generoso Eduardo não poderá mais voltar. Sempre fundamental para a economia do jogo azul, agora a sua ausência deve ser compensada pelos companheiros.

11-8: Pandaaaaa Bruni

Grande atuação do número 10 italiano, que trabalha muito bem no combate corpo a corpo pelo meio e também aqui na exploração do lag defensivo (na subida à zona 6) dos adversários. A recepção no centro, a virada e o desfecho que penetra em Bijak.

10-8: A Croácia não revela nada

Uma excelente sequência coral aqui da seleção croata, com Zuvela imprensado entre as zonas 2 e 6 além de conseguir passar o primeiro gol para o segundo poste do gol defendido por Del Luongo.

10-7: Setibello e Presciotti também marcam!

Os Azzurri beneficiam de mais uma vantagem, com Kundimi a brilhar na visão de jogo. Da zona 5, o pequenino internacional acaba no meio para Nicolas, que só tem de receber e empurrar para a baliza do novo italiano +3.

9-7: Croácia abre as portas

Outra vantagem croata, já que o jogador de Setibelo domina Buric no meio e deixa muito espaço para Vatovic. O camisa 3 colocou Del Luongo embaixo da trave depois de 0/2 antes do chute.

9-6: Contra-ataque de De Fulvio!!

O Flecha Azul corre a uma velocidade tremenda, cortando Kharkov, que não pode cometer uma falta de pênalti, e os outros também permitem que ele jogue de forma inteligente. Di Fulvio se levanta e finge algumas vezes e depois derruba Pejak para um hat-trick pessoal.

8-6: Settebello novamente, Didi Fundile!

Os azzurri escaparam com +2, conseguindo mais uma posse de bola da melhor forma possível. Fundelli recebe a bola na segunda área, finge o resultado, levanta e dispara um chute que acerta Pejak na entrada da trave.

7-6: Gol da Itália marcado por Renzotto Iudis

A superioridade numérica foi brilhantemente alcançada por Setibello, e o sobre-humano Gianazza o derrotou. Di Fulvio finge três vezes o chute, esvaziando na área 5 para Kondimi e este enfia Dillombela no meio que Renzotto Iudis empurra para a rede a dois passos.

Fim do segundo tempo: Explicando esse esporte

Intensidade emocionante, grandes remates individuais e duas equipas perfeitamente organizadas pela sua tripulação. A Itália aproveita este tempo parcial (3-2 em termos de golos marcados), mas diminui em termos de eficiência na superioridade numérica (2/7). READ Portugal é assustador

Iocchi se transforma em super-herói: um tiro de canhão acerta o gol croata

6-6: Por Fulviooooooo, paridade!

Francesco, sempre o único, e maravilhosamente assim. Ele recebe a bola na área 4, espera um momento antes de fintar e depois dispara um chute que passa por baixo do travessão, batendo Pejak. Ótimo conjunto até agora.

5-6: Del Luongo é incrível, defende pênalti

Diz-se que este não é o seu melhor início, mas aqui o número um italiano é emocionante: depois de 4 defesas em jogo aberto, agora também intervém para dizer não a Loncar.

5-6: Loncar desbloqueado

Movimento interessante no meio, mas o número 4 croata é muito bom em limpar o Azzurro e depois se apresentar a um desvio voador que não deixa chances para Del Luongo. Qualidade muito elevada na piscina do Centro Aquático de Paris.

5-5: Aqui está Di Fulvio, empate!

Settebello está quente agora. Prima defende a dupla desvantagem da melhor maneira que pode, com Del Luongo impressionando entre os postes. Depois converte, encontra o seu capitão na terceira área e é recompensado da melhor forma possível: um remate à beira da água, Pejak batido para a direita.

4-5: Eurogoal de Ioichi Grata!

Um chute de longa distância do jovem fenômeno italiano, que coloca todo o banco de Settebello de pé e fecha a lacuna instantaneamente. Um gol pode valer muito nesta partida.

3-5: Outro golo de Kharkov

Mais um pequeno lapso de atenção da defesa italiana, já que Gianazza fez uma jogada errada e Fonelli realmente ‘tirou’ com ele. O camisa 12 croata agradece, da terceira zona não deu chance a Del Luongo de +2 ao adversário.

Fim do primeiro tempo: Croácia lidera por 4-3

Oito minutos de pólo aquático massivo, com jogo físico, muita superioridade e jogo individual notável. Conversão de 50% em superioridade numérica para a Itália (2/4), em comparação com 3/3 para os croatas. Esperava-se um grande desafio e é isso que está acontecendo, pelo menos por enquanto. Excelente Del Longo, autor de três ótimas interjeições entre postagens. READ F1 GP Bélgica porque a Ferrari não tem mais chance para o Mundial de 2022

O chute de Bruni para a rede: que demonstração de habilidade e força!

3-4: Croácia volta a liderar

Marinic-Krajic se abre e fica atento a esse aspecto do jogo: recebe na quarta área, passa uma vez e depois cruza perfeito para a esquerda de Del Luongo. 4/5 A superioridade numérica da Croácia confirma o seu tremendo talento

3-3: Que pênalti de Fondillier!

Uma reviravolta impressionante, quando a bola bateu na parte inferior da trave e cruzou a linha imaginária do gol. Pejak cai no chão e é atingido. Excelente cobrança de pênalti de Bronny.

2-3: Burek em padrão perfeito

O procedimento usual é quando o segundo homem se posiciona no centro. Marinic-Krajic manda a bola para o companheiro de meio-campo e Buric acerta um chute deslumbrante para a rede. Settebello agora tem que perseguir.

2-2: Kharkov marca o empate

Os azzurri deixaram-no totalmente livre e ele cometeu o primeiro erro defensivo da partida depois que o croata recuperou a bola. O número 12 de chapéu vermelho e branco vence o inocente Del Luongo. Já superado em número por três cada equipe, em menos de cinco minutos.

2-1: “Panda” Bronny foi desbloqueado

Mais uma superioridade numérica muito bem gerida pelos Azzurri, com Chisio Kundime a ser o nosso top 10 no meio-campo. Bronny recebe um tapa e chuta em direção ao gol de Pejak e dá um soco. Anteriormente, Bruni havia merecido uma falta perigosa.

1-1: Grande golo de Djokovic

A Croácia joga ao lado, aproveitando o seu número cinco. Jokovic amplia para a primeira área, finge o chute em direção à quinta, mas depois acerta o já excelente Del Luongo com um placar valioso sem olhar.

1-0: Challoo ao máximo!

Uma manobra de Settebello, que parece incapaz de aproveitar a superioridade numérica conquistada no centro (apesar de não ter função de boa central), mas depois Echenique cuida disso. Diagonal muito poderosa da área 2 e gol no canto esquerdo. READ MotoGP, LIVE Bar Sport 21:00 - Todos os rumores de Portimão sobre Stoner e Marquez

Itália convincente na estreia: 12-8 sobre os Estados Unidos

Na partida de abertura, Settebello jogou muito bem: principalmente V Fase defensiva (entre zonas M e pressão), mas também na exploração ofensiva de todas as posses disponíveis. Matteo Iocchi Grata Arrasado na rodada global, com dois gols a seu favor, mas foi uma excelente partida de todo o grupo italiano. Marco Del Luongo Emocionante entre os dois postes, antes de ser eliminado devido a um pequeno problema físico na coxa esquerda. – Leia o relatório

Amigos, fãs do grande pólo aquático, calorosas saudações de Marco Arcari e bem-vindos à escrita ao vivo de Itália-CroáciaMais um compromisso do técnico de Sandro Campagna, Settebello, para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Os azzurri, atuais vice-campeões mundiais, buscam sua vaga. Nona medalha Em cinco círculos, procurando a plataforma que… Desaparecido há oito anos (Bronze no Rio 2016).

A Itália foi anexada grupo A Com outras cinco seleções nacionais: Croácia, Campeão mundial; lá Grécia, já prata em Tóquio 2020; o a montanha negraQuarto em três jogos consecutivos (16/12/2008); lá Roménia, Talvez o oponente menos “nobre”; eles Estado unidouma seleção nacional capaz de conquistar sete pódios nos Jogos Olímpicos (mas apenas um ouro, na edição de St. Louis de 1904).

De Somma: “Excelente começo. Croácia? Queremos vencer todos os jogos.”

