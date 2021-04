A Premier League já foi interrompida

À noite, entre terça e quarta-feira Liga Premiada Ele divulgou um comunicado dizendo que o projeto seria “modificado” depois que as seis equipes inglesas ingressassem Eles se retiraram . A nova competição europeia, proposta no domingo por 12 dos times de futebol mais ricos da Europa e que tem sido o foco de acalorados debates nos últimos dois dias, foi suspensa pelo menos temporariamente. Fãs e líderes de opinião, Treinadores Jogadores de futebol de toda a Europa atacaram o projeto severamente entre segunda e terça-feira, fazendo com que os clubes ingleses se rendessem, relataram na noite de terça-feira. Outras equipes europeias parecem querer fazer o mesmo em breve. “Dadas as circunstâncias, teremos que reconsiderar as medidas mais adequadas para mudar o projeto”, disse um comunicado da Premier League.

Plano Das 12 empresas que anunciaram a Premier League, um campeonato europeu que deveria aderir aos campeonatos nacionais e substituir a atual UEFA Champions League, ou seja, o principal torneio europeu de clubes para times administrados pela UEFA, estava entre os primeiros adversários do a proposta. Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester United, Juventus, Milan, Inter de Milão, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid entraram na Premier League. O novo presidente da Premier League foi Florentino Perez, presidente do Real Madrid, enquanto entre os vice-presidentes Andrea Agnelli, o presidente da Juventus.

O projeto, que incluía uma vaga garantida na competição para 15 equipes fundadoras (e mais ricas), e apenas 5 vagas dedicadas a benefícios esportivos sazonais, recebeu muitas críticas já nas primeiras horas após o anúncio. Pep Guardiola, o treinador do Manchester City e uma das pessoas mais influentes no mundo do futebol, criticou na tarde de terça-feira o projeto da Premier League, Explicando que não pode ser definida como uma competição “esportiva”..

A primeira equipe a se retirar do projeto foi o Chelsea, que anunciou isso na noite de terça-feira. O guardião Ele escreve que a decisão do Chelsea será tomada pelo dono do clube, o bilionário russo Roman Abramovich, após um dia em que torcedores do clube protestaram do lado de fora do estádio e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson ameaçou leis para punir clubes pertencentes à Premier League. O Manchester City também anunciou sua retirada do projeto logo depois, e as outras quatro equipes inglesas seguiram durante a noite.

Na declaração do Arsenal Eu reconheço A decisão foi tomada após uma reação negativa de seus fãs, que convenceu a administração a “olhar mais longe” no projeto.

No momento, não está claro o que as três equipes da Série A, que são Juventus, Inter e AC Milan, pretendem fazer. Nas últimas horas, muitos rumores se espalharam sobre a desistência do Milan e do Inter, mas ainda não foram confirmados oficialmente. Em uma entrevista com RepúblicaAndrea Agnelli disse que o projeto da Premier League vai “avançar”: “Estamos confiantes na qualidade da nossa iniciativa, que acreditamos terá sucesso a curto prazo.” […] É por isso que mantemos um diálogo aberto com as instituições da Federação Internacional das Associações de Futebol e da Associação Europeia de Futebol ».