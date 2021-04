Fórmula 1 depois de Imola, 700 pódios britânicos

distância 300 vitórias britânicasHá apenas duas semanas, com Hamilton no Bahrein, pela segunda vez consecutiva, o Reino Unido marcou um marco, que é 700 pódios. Nação Que conseguiu esta conquista: em segundo lugar, a Alemanha com uma pontuação de 414. O primeiro pódio britânico foi Reg Parnell em Silverstone 1950 (III), primeira corrida do campeonato. John Surtees marcou 100 gols, vencendo em Nürburgring em 1963. Sete anos se passaram e Jackie Stewart terminou em segundo lugar em Monza, com 200. Seguiu-se o período de vacas magras do Reino Unido: chegou a 300 depois de apenas 19 anos, com Mansell vencendo no Brasil em 1989. Depois, passamos para a década de 1990 para chegar a 400: Damon Hill II na Hungria 1996.

Com a chegada de Hamilton, o ritmo se acelerou: ele que deu à Grã-Bretanha o 500º pódio com o segundo lugar em Mônaco em 2007, ano em que estreou na Fórmula 1. Outro ano simbólico é 2014, o primeiro da era dos motores: Lewis se tornou o barco a vapor que todos conhecemos e concedeu o 600º pódio da Grã-Bretanha com o segundo lugar no Brasil.

Empresa Verstappen em primeiro lugar

11 vitórias na carreira Max Verstappen: Rubens Barrichello, Felipe Massa e Jacques Villeneuve, de todos os tempos chega ao 27º lugar. Mas não é isso que faz a notícia, como com o fato de que ele foi derrotado pela primeira vez após 31 corridas (do Canadá 2019) por um colega qualificador, pelo contrário … O feito de Verstappen foi assumir a liderança da corrida saindo do terceiro lugar do grid. O último a suceder Imola foi Ralph Schumacher: segundo na rede, ultrapassou Pullman e o irmão Michael, colocando-se na liderança ao final da primeira volta. novo projeto? Na verdade, não, já que dirigir na primeira volta em Imola é vital: a ultrapassagem final do primeiro lugar na corrida (após a primeira volta) aqui remonta pelo menos a 1993, quando Alan Prost ultrapassou Ayrton e seu companheiro de equipe ao mesmo tempo , Damon. Hill na volta 12 em Tossa.

Eu me inscrevi no Hamilton

Lewis garante graças ao ponto extra para a volta mais rápida da corrida Corrida 122 que lidera o campeonato mundial: É um novo recorde, com Michael Schumacher parando em 121. Apesar do grande erro em Tossa, Hamilton conseguiu se recuperar para chegar ao pódio número 167, mas nas eliminatórias deixou sua marca mais do que os outros, conquistando o primeiro lugar no nonagésimo nono lugar (e assim a tripla marca está muito próxima) o círculo em que ele começa Do pólo. Não só isso: ele é o único que tem 15 temporadas para marcar pelo menos um primeiro lugar … são todos recordes que ele já possui e que o afastam da competição, do passado e do futuro.