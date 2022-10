Possíveis escalações Sporting Lisboa – Eintracht: Um desafio crítico

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, o jogo é válido pela sexta jornada do Grupo D da UEFA Champions League entre Sporting Lisboa E a Eintracht. Grande equilíbrio no quarto set, com quatro equipes com apenas dois pontos. Vamos descobrir como eles chegaram a esse desafio e as possíveis formações de Sporting Lisboa – Eintracht.

O mais recente de ambas as equipes

o Sporting Lisboa Ele começou a temporada com o objetivo de conquistar o título. No ano passado, os portugueses terminaram o Campeonato Espanhol em segundo lugar com 85 pontos, seis pontos atrás do campeão Porto. Equipe Amorim Seu desempenho foi misto, somando 19 pontos em onze partidas. Na última rodada, a derrota em casa para o Arauca foi por 1 a 0. Portuguesi está a todo vapor para a próxima rodada, na segunda colocação com 7 pontos, a par do Eintracht, mais um sobre o Marselha e um a menos que o recorde.

EU ‘Eintracht Frankfurt A nova temporada começou com grandes ambições. De fato, os alemães venceram a última edição da Liga Europeia e também arrebataram o passe para a Liga dos Campeões. Equipe Glasner Ela é a quinta na classificação com 20 pontos, em uma batalha completa pela Champions League, apenas um ponto atrás. Na última rodada veio uma derrota por 2 a 1 em casa para o Borussia Dortmund.

Possíveis convocados para o Sporting Lisboa – Eintracht

treinador do Sporting de Lisboa, Amorim, dependerá de um ataque 3-4-3. O tridente atacante será Trincão, Edwards e Pedro Gonçalves. Os jogadores de fora, que vão assumir prioritariamente a fase defensiva, serão Pedro Borro e Santos. No meio do campo, por outro lado, devem estar um Ugarte e um Henrique.

Técnico do Eintracht Frankfurt, Glasner, dependerá de sua contraparte habitual no 3-4-1-2. Gotze vai trabalhar no meio-campo ofensivo atrás do conjunto ofensivo formado por Bouri e Kolo Mwani. O zíper da linha central consiste em Rode e Sow, com Knauff e Lenz em ambos os lados.

Sporting Lisboa (3-4-3): Israel; Jost, Marsa, Reese; Borro, Ugarte, Murrieta, Santos; Trincão, Edwards, Pedro Gonçalves.

Eintracht Frankfurt (3-4-1-2): solo. Ndika, Tota, Jacic; Knauf, Sue, Rodd, Linz; Gotze. Wade, Colo Mwany.

Transmissão de TV ao vivo e transmissão ao vivo do Sporting Lisboa-Eintracht

O jogo entre Sporting Lisboa e Eintracht, que tem início marcado para as 21h00, será transmitido em direto na Sky Sport TV.

Assistir Sporting Lisboa-Eintracht no estrangeiro

Previsão do Sporting Eintracht

a qualquer preocupação prediçãoEm nossa opinião, o Eintracht tem mais do que seus concorrentes. Portanto, em nossa opinião, os alemães serão capazes de restaurar a vitória.

Sporting Lisboa – Eintracht: placar 2 / placar minuto 1-2