Brasil: História, Economia e Tradições da Casa do Futebol

o Brasil É um caso de América do Sul Que é famoso por vários fatores. Dentre todos o Carnaval é conhecido por suas grandes e coloridas festas que atraem muitos turistas do exterior e são consideradas um elemento essencial na Cultura brasileira. Esta nação também é famosa por suas belas praias rio Amazonas, para o Samba, pela sua linguagem. O futebol merece uma menção especial. Os adeptos deste desporto consideram este país a casa do futebol, que produziu muitos campeões que deixaram a sua marca nas equipas em que jogaram e inspiraram muitos novos atletas. Por outro lado, a criminalidade e o fenômeno das favelas são fatores que caracterizam o Brasil. Vejamos juntos a economia, a história, as tradições deste país e como definiu a sua identidade ao longo do tempo.

História do Brasil

O Brasil foi alcançado pelo navegador Pedro Álvarez CabralDe Portugal em 1500 DC. Então ele habitou as pessoas originais Que vivia da agricultura. Foi então colonizada naquele século e permaneceu sob domínio português até aquele ano independênciaanunciado em 1822Como uma república federal. Hoje em dia, o Brasil parece ser uma sociedade multiétnica com profundas contradições sociais, uma sociedade que é agora politicamente estável, mas ainda marcada por bolsas de profundo subdesenvolvimento económico.

Vamos começar do começo. Foi em 1549 que o estado colonial assumiu o controle e escolheu um governador como presidente. Reinos Espanha E Portugal Eles se uniram e entre 1580 e 1640 o Brasil ficou sob domínio Controle de Madri E parcialmente Holanda. Retornou então ao domínio português, período em que ocorreram mudanças a nível social e económico, graças à descoberta de minas e pedreiras minerais. No final do século XVIII, o país começou a sentir o peso da dominação estrangeira. O descontentamento era evidente mesmo entre as camadas mais ricas da população. Faz algum tempo RevoluçõesO que certamente afetou o desejo de independência. Isto ocorreu sem uma batalha revolucionária contra Portugal, quando os governantes do estado colonial declararam a sua independência em 1822. Dom Pedro, filho de João VI, o governante português, assumiu o nome Pedro I E ele se anunciou Imperador brasileiro. Durante o reinado de Pedro II, que governou desde 1841, o país conheceu um desenvolvimento social e económico significativo. Muitos escravos foram importados da África e depois tornaram-se parte integrante da população.

Duas outras datas importantes nesses anos: 1880o Sufrágio universal masculino; 1888,eu’Abolição da escravaturaEventos resultantes das reformas de Pedro II. A burguesia, que pretendia estabelecer a república, não aceitou isto voluntariamente. O descontentamento levou, em 1889, a A Golpe militar. O Imperador perdeu o poder e o Brasil tornou-se um estado República Federal No 1891, no modelo dos EUA. Seguiu-se um período de crescimento que durou até a crise de 1929. Houve tensões entre a classe média e a classe trabalhadora, que levaram o poder ao poder. Getúlio Vargas De 1930 a 1945 e de 1951 a 1954, com um regime de inspiração populista e fascista.

Seguiram-se os social-democratas e os conservadores e, em 1964, após o golpe, o golpe começou. Ditadura militar até 1985. Desde este ano, o país alcançou relativa estabilidade, apesar das disparidades económicas entre a população.

A economia do Brasil

A respeito deA economia do BrasilDeve-se notar que o país tem Grande população: 214,3 milhões, De acordo com as estatísticas de 2021, a riqueza não é distribuída igualmente. A grande maioria da população vive na pobreza. Se analisarmos produto Interno Brutoo Brasil está entre os dez primeiros do ranking mundial, com valor de US$ 2.080 milhões em 2017. Isso éA maior economia da América do Sulpara. Apesar disso, factores como a falta de infra-estruturas e a corrupção dificultam a situação. O Brasil sofreu uma grande crise econômica entre 2014 e 2017 que reduziu o PIB e aumentou as dificuldades enfrentadas pela população. Pobreza aumentou 3 pontos percentuais Segundo dados do Banco Mundial.

Nos últimos anos, a política optou por políticas mais liberais com o objectivo de abrir o mercado no exterior e estabelecer relações internacionais com outros países. É uma nação cheia de recursos com uma indústria de processamento viável. Ele tem dois Os principais parceiros comerciais são a China e os Estados Unidos. Entre os principais setores está aquele Alimentos agrícolas. O Brasil, na verdade, está entre Principais produtores e exportadores de alimentos Como: cana-de-açúcar, café, soja, guaraná, açaí, castanha-do-pará e frutas cítricas. Em termos de proteína animal, é um dos principais exportadores de frango e carne bovina, mas também é um grande produtor de leite e ovos. O país extrai minério de ferro, alumínio, carvão, ouro, cobre, bauxita, fosfato e muitos outros minerais, ligas e pedras preciosas.

Tradições brasileiras

entre Principais tradições O mais famoso do Brasil que encontramos Carnaval. A celebração principal é apenas essa Rio de Janeiro. Há eventos por toda a cidade, embora os principais desfiles sejam os de Sambódromo Do Marquês de Sabukay, estrutura que recebe o espetáculo, onde se apresentam as escolas de samba cariocas. São cerca de 5 mil participantes todos os anos, que deslumbram o público com vestidos coloridos, danças e carros alegóricos.

Outra tradição brasileira é… CapoeiraÉ uma dança também inspirada nas artes marciais. Pessoas que dançam em círculo são definidas como “Passeio de capoeiraIsto foi declarado Patrimônio cultural imaterial da humanidade. Foi introduzida por escravos importados da África, principalmente de Angola, onde era uma dança de cortejo. Este é um verdadeiro elemento cultural. Antigamente, os aprendizes tinham que ser apresentados ao professor e receber uma espécie de batismo.

finalmente, o futebol, uma verdadeira paixão para os brasileiros. O esporte chegou ao Brasil graças a Charles Miller, estudante que retornou da Inglaterra em 1890 e trouxe consigo algumas bolas e um manual do esporte.

Ele mesmo fundou a primeira escola em São Paulo e logo se tornou Esporte nacional. O Brasil é o país que mais conquistou Copas do Mundo na história do esporte e formou talentos do calibre de Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, Roberto Carlos, Falcão, Dida e muitos outros.

