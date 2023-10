Quando chegará o cartão poupança de 382€? Hora de ir ao correio

O cartão poupança de 382€ foi novamente confirmado para 2024 e, portanto, será emitido imediatamente.

com Implementação da nova lei orçamental Foram preparadas algumas intervenções ao nível do apoio ao rendimento, uma das quais é também o Cartão Poupança, que foi ativado em 2023 e, portanto, também está disponível para o próximo ano.

O valor é de 382,50€ e será atribuído a cada unidade familiar elegível. Apoio solidário às famílias que tenham um ISEE inferior a 15 mil euros e que por isso se encontrem numa situação economicamente difícil.

Cartão Poupança de 382€: Nova Edição

verdadeiro Cartão de pagamento, semelhante a um cartão de débito ou débito, com uma prática caixa para compra de alimentos básicos. Nesse caso, a compra está vinculada a esses produtos e geralmente não pode ser utilizada para diversas coisas. A pergunta não deve ser feita porque INPS analisará todos os beneficiários diretamente As pessoas de baixa renda receberão um cartão. Em vez disso, os municípios italianos irão, como já aconteceu na primeira vaga, assumir a tarefa de comunicar com os beneficiários e também de tratar da distribuição.

Para o próximo ano Foram atribuídos 600 milhões de eurosNo entanto, não está claro neste momento se o processo será o mesmo e, portanto, se apenas as famílias com crianças beneficiarão dele ou que restrições serão impostas. Os requisitos de implementação para 2023 foram:

cadastro Membros do município de referência

Membros do município de referência ISEE normal Em curso com valor inferior a 15 mil euros (note as especificações normais e não circulantes)

Eu dei a esses beneficiários Ordem de prioridade Como o dinheiro não incluía todos, os primeiros foram:

Equipes com pelo menos três membros, sendo um deles crianças

Núcleos contendo menos de três órgãos e uma criança

Famílias sem filhos

claramente O dinheiro não era suficiente para cobrir todos Assim, em muitas regiões, como a Campânia, grandes grupos foram isolados. A classificação não será necessariamente publicada online, pelo que é importante, caso tenha direito ao benefício e não o receba no novo ano, que se dirija diretamente ao serviço competente ou ao INPS para obter esclarecimentos sobre este assunto.

o papel É pago sobre o rendimento ordinário e, portanto, não sobre o rendimento corrente, o que atesta as mudanças nos últimos meses. Isto visa facilitar a tarefa e beneficiar directamente aqueles que já se encontram num estado de privação económica há algum tempo.