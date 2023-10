Editorial Roberto Napolitano Spot A Outra Voz da Itália na Operação Verdade sobre as contas e o futuro da Itália

Caminhamos para 2024 em que pagamos 4,2% em custos com juros, mais um ponto que a Grécia, quase o dobro do que Portugal (2,3%) e Espanha (2,5%) pagam, e mais do dobro do que França paga (1,9%), ou seja, quatro vezes. . Mais que a Alemanha (1%). Sobre as condições das despesas públicas que devem ser iniciadas e implementadas, sobre as leis da concorrência que serão aprovadas hoje, e sobre a restauração completa da lei Fornero, temos de explicar aos italianos como as coisas realmente estão e agir imediatamente. Para Giorgia Meloni, é um jogo histórico. Para a Itália, é uma questão de sobrevivência.

Fomos os primeiros a dizer que estávamos sozinhos e sob vigilância especial. Fomos os primeiros a dizer que a situação hoje é pior do que era em Novembro de 2011, o que conhecemos muito bem. Porque naquela altura a Grécia e Portugal estavam numa situação muito pior do que a nossa, a Espanha era como nós e, o mais importante, naquela altura a moeda europeia estava sob ataque, o que fez com que a maioria dos investidores tomassem como garantidas a Série A e a Série B do Euro . O euro está claramente connosco no círculo dos condenados, mas na companhia dos gregos, portugueses, espanhóis e outros.

Hoje a situação é muito diferente. Caminhamos para 2024, onde pagamos 4,2% em custos com juros, um ponto mais que a Grécia, quase o dobro do que Portugal (2,3%) e Espanha (2,5%) pagam, mais do dobro do que França (1,9%) paga, e quatro vezes mais tanto quanto. Mais que a Alemanha (1%).

Desde os tempos de Lireta, este país nunca teve de suportar despesas com juros tão elevados. Na agora longa temporada do euro, que já dura mais de vinte anos, excepto no ponto quente da crise da dívida soberana de Novembro de 2011, tivemos sempre de pagar menos para comprar as nossas obrigações soberanas.

Temos um problema pesado como uma rocha, que é a enorme dívida pública sobre os nossos ombros com as consequentes despesas anormais com juros que dela advêm. Então, só para esclarecer, mesmo que você tenha um déficit zero, ou seja, você tenha um orçamento equilibrado, mas o custo médio dos juros aumente mais do que o crescimento nominal, a dívida ainda aumenta e isso cria um delta que alimenta matematicamente a economia. Um aumento nesta já grande dívida. Mais um aumento que é preciso corrigir todos os anos com manobras altamente restritivas que inevitavelmente afetam o crescimento.

Rejeitamo-lo em conceito, e mesmo na sua totalidade, como indigno de consideração porque não é verdade, mas para realçar a gravidade da situação, é nosso dever informar que há aqueles que se espalham das salas de compra de títulos soberanos do mundo um bar reconstrução de estilo em toda a Itália, como “O paciente está clinicamente morto.” Os médicos desconectaram os dispositivos, e o momento da explosão depende de várias variáveis, mas o desconhecido não é se, mas quando.

Pois bem, este tipo de pensamento só é infundado porque subestima dramaticamente a força dos fundamentos da economia italiana, um activo estrangeiro que os espanhóis, portugueses, gregos e até franceses só conseguem ver através do prisma do tamanho e da qualidade do Economia italiana. A nossa economia e o património deste país.

No entanto, a verdade é que passámos dos dois anos mágicos em que a Itália foi a locomotiva da Europa, com a redução maciça do rácio dívida/PIB de 155 para 140%, para as previsões de crescimento para 2024, que, na nossa opinião, , seria expor os factos de uma forma que nos seja mais favorável. Isto ainda nos coloca em último lugar na Europa e as expectativas de um rácio dívida/PIB estável que se estenda por um período de três anos estão a ser questionadas pelos governo. Em qualquer caso, está ligado às receitas das operações de privatização, para as quais não existe uma imagem clara.

Neste cenário, é nosso dever dizer que somos agora um cisne negro. Os grandes investidores já não compram obrigações italianas e decidiram voltar a fazê-lo quando o spread voltar a 230/240. Também ontem, o spread começou a subir novamente e os rendimentos dos títulos italianos BTP de 10 anos estabilizaram em 5%. É nosso dever dizer tudo isto agora, porque ainda temos tempo para evitar que o cisne negro italiano de que todos falam se torne realidade.

À luz deste elevado nível de juros e do crescimento lento, deve ser implementado imediatamente um plano estrutural de gestão das contas, começando com uma revisão da despesa pública. O processo de exposição da verdade sobre as contas de Itália e o seu futuro deve ser realizado imediatamente. Mais importante ainda, a Primeira-Ministra Giorgia Meloni deve fazê-lo pessoalmente, falando com os italianos e com a comunidade de investidores globais.

Em termos de contabilidade e de futuro, precisamos de começar a dizer as coisas reais numa linguagem direta e transparente. Sobre as condições das despesas públicas que devem ser iniciadas e implementadas, sobre as leis da concorrência que serão aprovadas hoje, e sobre a restauração completa da lei Fornero, temos de explicar aos italianos como as coisas realmente estão e agir imediatamente. Precisamos chegar lá antes que amanhã sejamos pressionados a fazer o que temos que fazer hoje por um impulso inadiável que vem da realidade que oprime tudo e todos, para que você acabe fazendo o que deveria ter feito hoje na vida. Entretanto, queimou o valor inestimável que poderia ter hoje em termos de reputação.

Não é uma palavra vazia porque significa menos gastos com juros, mais investimentos e trabalho e, em última análise, mais crescimento e a restauração daquela confiança internacional e interna que foi o motor do segundo grande milagre económico italiano na época de Draghi e que se desenvolveu sua economia de longa data. – Efeitos duradouros também na primeira fase do governo Meloni.

Este trabalho, absolutamente indispensável, só pode ser realizado pelo Primeiro-Ministro exercendo uma liderança forte que inclua todo o poder executivo e obstrua a máxima participação possível nas forças da oposição e no tecido produtivo e social do país. No processo de reabilitação da despesa pública, é necessário repetir o trabalho de planeamento e implementação realizado pela VITO, solicitando às agências implementadoras que coloquem compromissos e candidaturas por escrito, e obrigando os ministérios, regiões, municípios, organismos privados e todo o tipo de público instituição, a empresa fazer o mesmo com a revisão dos gastos, o que não foi possível. Ninguém nunca fez isso.

Isto deve certamente ser feito, mas acima de tudo deve ser dito imediatamente. Se isso não acontecer, significa que não se tem uma visão sistémica muito clara que é a catástrofe das correcções que serão implementadas nos próximos anos até 2041 sem as quais a dívida do PIB sobe para 171% no cenário base e para 181% no mais negativo. Isto é o que o Gabinete Orçamental Parlamentar disse e escreveu. Perante tudo isto, no meio de duas grandes guerras e num contexto de oscilações extremas, esperávamos gastar dois mil milhões de dólares em 2024 e 2025, e sete mil milhões em 2026. Mesmo o histórico Ministro do Ferro alemão nada pôde fazer. assim. Pesado às vésperas de eleições políticas. Giorgia Meloni precisa realmente de dizer a verdade aos italianos hoje e agir imediatamente. Para ela, é um jogo para a história, e para a Itália, é um jogo para a sobrevivência.