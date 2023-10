Bolsa de Valores Italiana, comentário à sessão de 20 de outubro de 2023

Mais vendas em ações de bancos após a correção sofrida na sessão anterior. O declínio da Stellantis continua. Insights importantes entre empresas de luxo.

direção negativo Para os principais índices bolsistas italianos e para os principais mercados financeiros europeus, que registam Cortes superiores a um ponto percentual Na última sessão da semana. O dia conta com alguns compromissos técnicos; As opções sobre ações e índices expiraram em outubro de 2023.

14h20 Ftsimibe Caiu 1,06% para 27.451 pontos, depois de variar entre um mínimo de 27.336 pontos e um máximo de 27.635 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália todas as ações Diminuiu 1,04%. Também em vermelho Índice FTSE Itália Mid Cap (-0,82%) e Índice FTSE Itália Star (-1,15%).

o Bitcoin Aproximou-se dos 30.000 dólares (pouco mais de 28.000 euros).

o Spread de títulos Btp Permanece acima dos 200 pontos, com o rendimento do BTP de 10 anos oscilando em torno de 4,95%.

para’euro Perto de US$ 1,06.

Mais vendas em ações do setor bancárioIsso foi após a correção a que foi submetido na sessão anterior.

focar em Monte dei Paschi di SienaQue registou uma descida de 2,91% para 2.399 euros.

As ações do setor petrolífero estão a subirApesar do regresso do preço do petróleo bruto em Nova Iorque (o contrato expira em Novembro de 2023) para 90,5 dólares por barril.

Onde você está? Regista um avanço fracionário de 0,17% para atingir os 15.478 euros.

tendência negativa para Stellantis (-1,78% para 17.764 euros), depois da descida que sofreu na sessão anterior. A ACEA (associação europeia que reúne os fabricantes de automóveis) anunciou que em setembro de 2023 foram matriculados 861.062 veículos na União Europeia, um aumento de 9,2% face aos 788.258 no mesmo período de 2022. Na Stellantis as vendas aumentam em setembro de 2023: O grupo automotivo registrou no mês passado os registros aumentaram 11,3% com 165,8 mil carros vendidos; Como resultado, a quota de mercado da Stellantis na Europa atingiu 19,3%.

Insights importantes entre empresas de luxo.

Brunello Cucinelli Registando uma subida de 3,91% para 74,45 euros. A empresa forneceu alguns Indicadores financeiros relativos aos primeiros nove meses de 2023. Além disso, para todo o ano de 2023, a administração da Brunello Cucinelli espera um crescimento no volume de vendas de 20% a 22%, ante o indicador anterior de 19%.

para trás, Salvatore Ferragamo Perde 2,1% para 11,67 euros. A empresa forneceu alguns Indicadores financeiros relativos aos primeiros nove meses de 2023O período terminou com receitas de 844,19 milhões de euros, menos 8,3% face aos 920,73 milhões de euros obtidos nos três primeiros trimestres do ano anterior.