Auxílios estatais e como poupar

Ainda nos primeiros meses de 2022, os italianos tiveram de lidar com o constante aumento dos preços da eletricidade e do gás, que teve um enorme impacto nas contas da família. Vamos ver quais intervenções o governo implementa e como economizar mudando para o mercado livre.

continue para altura O Tarifa de gás e eletricidadeO que eles conseguiram nas últimas semanas Preços padrão Não tocado nos últimos anos.

Para reduzir ao máximo o impacto dos aumentos de preços nas contas, é possível contar com eles Recompensas estaduaisSe você atender aos requisitos ou escolher uma oferta em mercado livreo que certamente prevê custos mais baixos do que as alternativas de mercado protegidas.

Vamos ver juntos quais são os principais auxílios implementados pelo governo e algumas dicas para implementar caso opte por entrar no mercado livre de eletricidade e gás.

Aumento de contas: intervenções governamentais

Para ajudar os italianos na luta contra Novos aumentos nos preços da eletricidade e do gásO governo já havia fornecido anteriormente:

lá Extensão de recompensa social que no primeiro trimestre de 2022 permitiu às famílias poupar até 200 euros na componente de eletricidade e até 400 euros na componente de gás;

que no primeiro trimestre de 2022 permitiu às famílias poupar até 200 euros na componente de eletricidade e até 400 euros na componente de gás; lá Prorrogação até 30 de junho de 2022 para reduzir o imposto sobre o valor acrescentado do gás para 5% E aCancelamento temporário de taxas gerais do sistemaou seja, todos aqueles elementos que o fornecedor não pode tocar.

Duty Free: como economizar

Independentemente dos auxílios estatais, o caminho a seguir Economize nas contas de luz e gás Principalmente inclui a mudança para mercado livre.

Quando terminar, usando um arquivo Comparação on-line As ofertas disponíveis no mercado devem ser analisadas de forma a determinar a solução mais adequada ao seu consumo.

Além do preço de venda dos componentes de luz e gás, que deve garantir economia em relação ao mercado protegido, são recomendados:

escolha um Promoção de preço fixo por um período de pelo menos 12 meses (para proteção contra todos os possíveis aumentos de preços futuros);

por um período de pelo menos 12 meses (para proteção contra todos os possíveis aumentos de preços futuros); participação em Boost de tipo de combustível duploque prevê a ativação da oferta de eletricidade e gás com o mesmo comercializador.

