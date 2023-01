Relatório de Resíduos Urbanos 2022 A produção está aumentando e a reciclagem deve ser promovida

Publicação do Relatório de Resíduos Urbanos de Ispra 2022 Produção aumentará em 2021 A reciclagem é urgente e os aterros devem ser reduzidos à metade

A recuperação da economia após a crise da pandemia é a raiz do crescimento lixo municipal na Itália em 2021. atingiu a produção nacional 29,6 milhões de toneladasantes de 2,3% Face ao ano anterior: os números revelados Aspra Relatório de Resíduos Urbanos 2022indicando os principais motivos desse aspecto na recuperação Mobilidade e retorno turismo Na Itália. Em geral, este estudo enfatiza um aumento Reciclando Quase em todos os lugares, com bons 64% que a média nacional, indicando a necessidade de fortalecimento Reciclando E cortar a contribuição pela metade Resíduos de lixo.

Dados sobre a produção municipal de resíduos

EU’mais produzido por lixo municipal Está presente em todas as macrorregiões geográficas, com aumento mais sustentado da regiões do sul (+2,9%)Segue-se o Centro (+2,5%) e o Norte (+1,9%). Todo cidadão italiano produz 502 kg de resíduos anualmenteum número em linha com os valores pré-pandemia.

EU’Emilia-Romagna um relatório Maior produção per capita (641 kg)enquanto outras sete regiões registraram maior per capita até então Média nacional. a Trentino-Alto Ádige atinge o maior aumento (+5,9%)Segue-se a Sardenha (+5%) e a Calábria (+4,8%).

para nível provincial a Maiores valores de produção per capita elas Três capitais da Emilia-RomagnaEm ordem Reggio Emilia (763 kg), Ravenna (735 kg) e Piacenza (720 kg), enquanto valores mais baixos É encontrado no sul com cavalos de potência (337 kg)Ina (347 kg), Benevento e Isérnia (370 kg).

Se passarmos então à análise principal cidadeO Relatório de Resíduos Municipais 2022 indica quemaior aumento (+2,8%) comparado com Média nacional Ocorre principalmente em 16 municípios com uma população acima 200 mil pessoasvalor associado à recuperação dos fluxos turísticos emissores e pós-epidemia. Catânia e Palermo O mais alto representa os aumentos, enquanto as diminuições dizem respeito apenas a Trieste, Bari e Bolonha.

grupo separado

Cresce um ponto percentual em relação a 2020 Reciclandoque atinge 64% da produção nacional, com o maior percentual Norte (71)comparado com centro (60,4) e tudo Sul (55,7). Vêneto (76,2%) e Sardenha (74,9%) Revelando-se os bairros mais virtuosos, nove deles ultrapassamA meta estabelecida pela legislação é de 65%enquanto o Basilicata Alcançou a maior melhoria em seis pontos percentuais (62,7%). O progresso também é importante para Sicília (+4,7%), mas ainda menos de 50%.

A nível provincial foi confirmada a plataforma 2020, com Treviso (88,6%), Mântua (86,4%), Belluno (83,8%). As camisas pretas, levando em conta percentuais inferiores a 40, pertencem a Palermo, Crotone e Reggio Calabria. A melhor metrópole cagliari com o 74,4%mas também é feita referência especial à mais virtuosa das capitais, viz Como (91,9%), Treviso (87,5%) E Ferreira (87,3%).

Com foco em um assunto diferenciado, oorgânico A parte mais coletada permanece (39% do total)Seguido por papel e papelão (19,1%), vidro (11.9) e plástico (8,8). estou prestes 1.7 a Toneladas de resíduos plásticos diferenciadosCom um crescimento de 6,4 pontos percentuais em relação a 2020.

Gestão de resíduos, reciclagem e deposição em aterro

aumentar em Reciclando E cortar pela metade o transporte para aterros sanitários são as palavras de ordem do relatório de Ispra. a Reciclagem de lixo municipal de pé em 48,1% Mas as metas a atingir a curto prazo são mais ambiciosas, ou seja, 55% em 2025, 60% em 2030 e 65% em 2035.

O crescimento de resíduos diferenciados ao longo dos anos está na origem da procura crescente de novos resíduos instalações de tratamento, Especialmente paraorgânicoNo entanto, nem todas as regiões estão dotadas de estruturas adequadas para atender os maiores aportes. em 2021 parte orgânica Os resíduos destinados a resíduos mistos cresceram 2,9% para o total de aprox. 6,8 milhões de toneladasQue representa81,6% afiliado processamento total. Mais da metade das plantas destinadas ao processamento (657 em toda a Itália) por isso é chamado a lidar com este tipo de resíduos.

Transferir para aterros sanitáriosNa última década, o uso dessas estruturas diminuiu mais da metade, mas ainda é cerca de 19% de resíduos municipais gerados no total 5,6 milhões de toneladas. Assim, o relatório Ispra destaca a necessidade absoluta de metade Rapidamente essa forma de descarte.

resíduos de embalagens

lá legislação europeia Planos ambiciosos metas de reciclagem para 2025 e 2030 para i resíduos de embalagens, que é um dos principais fluxos sendo monitorados. Com a aplicação dos novos métodos de cálculo, verifica-se que as metas para 2025 já foram alcançadas para todas as partes dos pacotes, exceto plástico. Para este último, a reciclagem deve passar dos atuais 47 para 50%então não há necessidade de interferir Novas técnicas de tratamento “Especialmente para tipos de resíduos que atualmente são difíceis de recuperar por meio de operações mecânicasReduzir as lacunas existentes no nível regional também será essencial.

Custos de importação/exportação e gestão e Pnrr

em 2021 exporta lixo italiano (659 mil toneladas) Tem sido tripartido afiliado Importações (219 mil toneladas). Campânia e Lácio são as regiões que mais exportam, sendo Áustria, Portugal e Espanha os principais países de destino. Principalmente eu deixo resíduos de processamento mecânico É seguido por combustíveis sólidos secundários, enquanto as fábricas italianas importam principalmente vidro (29,3%)óleos e gorduras comestíveis (14,8%), roupas (14,3%), metais (14%) e plásticos (13%).

Em vez disso, aumenta cerca de nove euros per capita Custo médio anual por pessoa Gestão de Resíduos Municipais, que se situa em 194,5 euros/habitantecom valores maiores em Centro (230,7) contra o Sul (202,3) e o Norte (174,6). O maior custo é relatado para Veneza (389,8)menor a Catanzaro (160.3).

2021 foi também o ano da primeira implementação do programa bandeiracom o objetivo de dotar todo o país de uma rede homogénea de Estações de tratamento e reciclagem de resíduospreencha eu diferenças regionais e reduzir aterros sanitários. 2,1 bilhões de euros Foi dedicado a atividades Gestão de resíduos E a projetos inovadores de economia circular, onde a Ispra participa em atividades de seleção.

